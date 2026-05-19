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英超 | 熱刺護級只需1分 加歷查倒戈截「車」

波盤王
更新時間：07:00 2026-05-19 HKT
發佈時間：07:00 2026-05-19 HKT

隨着韋斯咸在周日落敗，熱刺現時降班危機大幅紓緩，實際上只需取得1分已幾可成功護級。以球隊近4戰取得2勝2和走勢，不難從剛在足總盃決賽飲恨的車路士身上取得分數。工兵型中場干拿加歷查近5仗復任正選，其爛打表現正為球隊帶來護級希望，今仗倒戈舊主定必拼盡出一口惡氣，推介和波。馬高

熱刺靠爛打連取8分

熱刺近4戰錄得2勝2和的不敗佳績，連搶8分下，護級近在咫尺。近仗分別曾作客擊敗狼隊及阿士東維拉，球隊戰術執行力明顯改善，靠防守和突擊成功搶分。此外，倒戈的進攻中場干拿加歷查在新帥迪沙比麾下，近5仗重任正選，即為球隊帶來明顯改變。這名英格蘭國腳多場踢足全場，其不惜氣力的爛打截擊大幅增強了中場防守屏障。今仗作客面對舊主定必拼盡，誓要協助熱刺成功護級。

主場的車路士近兩仗轉打三中堅陣式後，雖然防守更穩固令失球減少，即使曼城亦鮮能創造致命威脅，但其前線進攻力同樣銳減，兩戰僅入1球。藍戰士畢竟在足總盃決賽以0:1飲恨落敗，球員體能和士氣俱受損下，今場回師主場作賽亦難言有把握擊敗對手。

馬高推介

主客和 和
車路士 0:0 熱刺
Now 623台周三凌晨3:15直播

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