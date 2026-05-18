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英超｜槍手只求3分 不失贏波「尼」料

波盤王
更新時間：07:00 2026-05-18 HKT
發佈時間：07:00 2026-05-18 HKT

阿仙奴 VS 般尼
Now621台周二凌晨3:00直播
推介：波膽2:0及3:0

阿仙奴防守固若金湯，失球數字極低，今仗主場迎戰榜尾的般尼，全取3分毫無懸念，關鍵只在於能贏多少球。門將大衛拉耶今季已18次保持大門不失，屢救險球助球隊穩操勝券。阿仙奴現時攻守兼備，般尼只能輸少當贏，今仗推介波膽2:0及3:0。

阿仙奴不論在聯賽或歐聯同樣展現出最強防守力，近期失球極少之餘，進攻端亦全面回復高水平表現。值得一提，除了失球數字極少之外，兵工廠同時也是聯賽中領紅牌最少以及輸12碼最少，反映出球隊防守時極具紀律，鮮有鹵莽犯規。

目前兵工廠在聯賽榜領先，餘下兩場賽事只要全取6分即可順利奪冠。因此，球隊今仗唯一目標就是穩奪3分，在爭標關鍵時刻，淨勝多少球反而不再重要，最重要是避免犯錯失分。

阿仙奴門將大衛拉耶今季表現堪稱完美，無可挑剔。這位西班牙門將今季在全部36場聯賽皆有上陣，合共交出18場保持大門不失的驚人紀錄，成功力壓基安盧基當拿隆馬及甸恩軒達臣等門將，連續第3屆奪得英超金手套殊榮。

不僅在聯賽威風八面，他在歐聯賽場亦創下單季9場不失球的佳績。距離阿仙奴名宿大衛施文在93至94及98至99球季創下的單季19場不失球球會紀錄僅差一場。教練阿迪達及外界對他評價極高，認為他制空力極強、長傳精準以及封位冷靜，徹底昇華了兵工廠的防線。

般尼作客場場有失球

反觀作客的般尼早已篤定降班，無論在整體能力還是戰意上皆欠奉。般尼同時是今季英超作客防守最差的隊伍，18場失45球，且從未在作客下保持過清白之身。面對銳不可當的阿仙奴，般尼在酋長球場絕無反撲之力，戰術上只能選擇全軍退守，望輸少當贏。預期阿仙奴取得兩球優勢後，比賽即進入垃圾時間，波膽2:0及3:0對碰屬合理之選。馬高

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