英超 | 爭護級無退可路 韋斯咸「紐」盡六壬



韋斯咸距離安全區仍差至少兩分，餘下兩輪已無退路。上仗雖然落敗，但表現其實不差，加上有聖占士公園剋星查洛保雲及湯馬士蘇錫克雙雙領軍，今晚英超有力後上反勝防線鬆散的紐卡素，主客和客勝可作單頭，半全場「主-客」亦值得一試。加利李爾

賽前排第18的客軍韋斯咸，為護級必須全取3分，戰意鮮明。球隊近期遇強隊亦不落下風，上場雖然主場0:1負阿仙奴，但下半場曾有中場馬迪奧斯費南迪斯接應柏保路撞牆單刀射失，更有補時入球被VAR否決，並非一面倒劣勢。

查洛保雲邊路突破具威脅



再者，韋斯咸進攻仍有可靠的爆破點，隊長查洛保雲上次作客聖占士公園助球隊贏2:0，這位英格蘭翼鋒就交出1次助攻，並有4次成功扭過對手為全場最多，邊路突破甚有威脅。此外，中場湯馬士蘇錫克近年面對紐卡素亦特別有心得，英超曾攻入紐卡素5球屬其職業生涯最多的一隊，名副其實是喜鵲剋星。有保雲邊路製造機會，再配合擅長後上及制空力強的蘇錫克，鐵錘幫可在運動戰及死球製造全方位威脅。

紐卡素失7個十二碼英超最多



現排中游第13的主隊紐卡素，今季在領先情況下丟失27分屬英超最多，領先後容易鬆懈。再者，近14場聯賽只得1場保持不失，同時聯賽共失7記12碼屬英超最多，防線明顯欠缺紀律。預料垂死掙扎的韋斯咸有力踢出超水準，分頭近3倍的主客和客勝已十分和味；就算今場主隊能先開紀錄亦不足信，半全場「主-客」有25倍極佳賠率，十分抵玩。

加利李爾推介

主客和 客勝 , 半全場「主-客」

Now621台周一凌晨0:30直播