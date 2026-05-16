英足盃｜恃勇決賽照攻 曼城捧盃靠「古」

車路士 VS 曼城

Now651台今晚10:00直播

推介：波膽0:2及1:2

英格蘭足總盃決賽今晚上演，曼城近6場狂轟14球兼保持不敗，加上過去13次面對車路士未嘗一敗，優勢明顯。陣中的比利時翼鋒謝利美杜古腳風大順，其突破與終結能力足以領軍90分鐘內解決對手捧盃，推介波膽0:2及1:2。

史無前例連續4季殺入足總盃決賽的曼城，各項賽事展現出摧枯拉朽的進攻力，近6場比賽攻入14球，平均每場高達2.66球。人腳上，領隊哥迪奧拿在上輪英超作大幅度輪換，最終仍主場3球大破水晶宮，令一眾主力體力充沛，今晚將可全神貫注以最強姿態出擊，爭取本土盃賽雙冠王。

作為今場的關鍵利刃，曼城翼鋒謝利美杜古近期的表現，堪稱職業生涯至今的最頂峰。數據顯示，這名23歲比利時國腳在近6場各賽共收鑊5入球2助攻，全面進化令外界盛讚，更在今季累積超過100次成功突破，是英超頂級的過人王，其邊路突破難以防範，加上狀態大勇，勢必令車路士的防線難以防範。

至於車路士，不論在球員質素還是近況都遠不及對手，近兩場失4球防守脆弱，預料決賽只能泊擺大巴實行穩守突擊，再依賴個別球員伺機反擊。

車路士防線難靠

面對實力強橫的曼城，藍獅首要任務是盡力減少失球並延長不失球時間，一旦過早失守，將提早宣告奪冠夢碎。預料養精蓄銳的曼城可以攻入兩球，惟車路士個人質素或能破蛋，一於掃齊波膽0:2及1:2。馬高