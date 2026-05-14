Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

西甲｜中堅新貴穩健 華倫西亞勢半場悶和

波盤王
更新時間：08:00 2026-05-14 HKT
發佈時間：08:00 2026-05-14 HKT

華倫西亞 VS 華歷簡奴
Now632台周五凌晨1:00直播
推介：半場波膽0:0

華倫西亞近況飄忽，半場或以穩定陣腳為主，未敢大軍壓境。該隊有防守積極的中堅施薩達列加坐鎮下，今晚西甲主場迎戰心不在焉的華歷簡奴，預料上半場齊以試探為主，半場波膽0:0穩開。

賽前排西甲第12位的主隊華倫西亞，近5場錄2勝1和2負，走勢反覆。雖然聯賽主場錄得7勝5和5負屬中規中矩，但已連續4場作東都有失球，當務之急是要避免再主場失守，早段必踢得謹慎。踢法穩健的施薩達列加正好作定海神針，這位去年助西班牙殺入U21歐國盃決賽的中堅，在上場作客畢爾包一役作出14次防守貢獻屬全場最多，可望為華倫西亞換邊前保住後方。

華歷簡奴留力歐協聯

客軍華歷簡奴則排西甲第10，但作客成績只得4勝3和10負排聯賽第14，遠征能力有限，加上球隊剛歷史性打入歐協聯決賽，難免分心。往績上，兩軍近5次交手有3場賽和，加上排名接近，和味甚濃，預料入更衣室前必互相牽制，入球難早出現。加利李爾

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
牛頭角車禍｜司機涉危駕被捕 死傷兩女為屯醫同事 分別遭軋斷雙腳右腳
01:38
牛頭角車禍｜司機涉危駕被捕 死傷兩女為屯醫同事 分別遭軋斷雙腳右腳
突發
10小時前
《愛回家》證實即將完結  李泳豪講到想喊：佢哋係我屋企人  呂慧儀一動作送暖豪仔極窩心
《愛回家》證實即將完結  李泳豪講到想喊：佢哋係我屋企人  呂慧儀一動作送暖豪仔極窩心
影視圈
10小時前
的士落斜直剷行人路撞途人 目擊者：呢架車真係離晒譜！｜車Cam直擊。Facebook群組 車cam L（香港群組）影片截圖
00:23
牛頭角車禍｜的士落斜失控直剷行人路釀1死4傷 目擊者：呢架車真係離晒譜！｜車Cam直擊
突發
7小時前
美國總統特朗普抵達北京開始訪華。
01:03
特朗普訪華︱團隊抵達下榻酒店 逾百人圍觀車隊駛過︱持續更新
大國外交
8小時前
李泳漢結婚影片揭父子真實關係 鼎爺爆大新抱真正身份讚不絕口 狂寸大仔片段曝光
李泳漢結婚影片揭父子真實關係 鼎爺爆大新抱真正身份讚不絕口 狂寸大仔片段曝光
影視圈
14小時前
謝瑞麟25歲孫女Bethany已誕3胎 19歲懷孕曾被批人生玩完 霸氣反擊絕不後悔：早生B唔係失敗
謝瑞麟25歲孫女Bethany已誕3胎 19歲懷孕曾被批人生玩完 霸氣反擊絕不後悔：早生B唔係失敗
影視圈
14小時前
私影少女姦殺案│自卑男住所私影被觸怒下毒手 酒店姦屍後丟垃圾站
私影少女姦殺案│自卑男住所私影被觸怒下毒手 酒店姦屍後丟垃圾站
突發
8小時前
樂風集團證實創辦人周佩賢離世 讚揚生前致力貢獻地產界 訪問曾說「逆市中已盡力」
樂風集團證實創辦人周佩賢離世 讚揚生前致力貢獻地產界 訪問曾說「逆市中已盡力」
商業創科
21小時前
極侮辱3字母！越籍港女首日返工老闆短訊送「專屬花名」 怒退群組告上平機會：2026仲有人咁講笑？平機會有回應｜Juicy叮
極侮辱3字母！越籍港女首日返工老闆短訊送「專屬花名」 怒退群組告上平機會：2026仲有人咁講笑？平機會有回應｜Juicy叮
時事熱話
11小時前
愛回家丨開播9年逾30位角色離開 拆散有情人細龍生夫婦最經典 2老戲骨因病離劇組
愛回家丨開播9年逾30位角色離開 拆散有情人細龍生夫婦最經典 2老戲骨因病離劇組
影視圈
15小時前