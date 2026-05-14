西甲｜中堅新貴穩健 華倫西亞勢半場悶和

華倫西亞 VS 華歷簡奴

Now632台周五凌晨1:00直播

推介：半場波膽0:0

華倫西亞近況飄忽，半場或以穩定陣腳為主，未敢大軍壓境。該隊有防守積極的中堅施薩達列加坐鎮下，今晚西甲主場迎戰心不在焉的華歷簡奴，預料上半場齊以試探為主，半場波膽0:0穩開。

賽前排西甲第12位的主隊華倫西亞，近5場錄2勝1和2負，走勢反覆。雖然聯賽主場錄得7勝5和5負屬中規中矩，但已連續4場作東都有失球，當務之急是要避免再主場失守，早段必踢得謹慎。踢法穩健的施薩達列加正好作定海神針，這位去年助西班牙殺入U21歐國盃決賽的中堅，在上場作客畢爾包一役作出14次防守貢獻屬全場最多，可望為華倫西亞換邊前保住後方。

華歷簡奴留力歐協聯

客軍華歷簡奴則排西甲第10，但作客成績只得4勝3和10負排聯賽第14，遠征能力有限，加上球隊剛歷史性打入歐協聯決賽，難免分心。往績上，兩軍近5次交手有3場賽和，加上排名接近，和味甚濃，預料入更衣室前必互相牽制，入球難早出現。加利李爾