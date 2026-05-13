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意大利盃｜實力超班 捧國米橫「素」捧盃

波盤王
更新時間：08:00 2026-05-13 HKT
發佈時間：08:00 2026-05-13 HKT

拉素 VS 國際米蘭
香港時間周四凌晨3:00開賽
推介：半場波膽0:1

國際米蘭剛於聯賽作客以3:0大勝拉素，而即使國米僅半力出擊，仍完全控制戰局，兩隊實力差距極大。陣中前鋒馬古斯杜林近期狀態大勇，近7場賽事入6球並交出3次助攻，足成攻門利器。反觀拉素在主場亦無還手之力，今場面對精銳盡出的國米，唯一選擇是屯重兵死守，力求保不失，推介半場波膽0:1。

國際米蘭今季在本土表現無可匹敵，提前奪得意甲冠軍，現正衝擊16年來首個本土雙冠王。國米近9次對拉素取得7勝2和不敗佳績，近3次作客奧林匹高球場更攻入11球兼零失球，優勢極為明顯。身材高大的前鋒馬古斯杜林是球隊攻門伐寨的重要手段，近7仗入6球及3助攻，其速度和衝擊力屢屢撕破對手防線，無論是個人突破或與隊友配合皆極具威脅。他在前場的壓逼亦大大減輕了球隊的防守壓力，定能助國米捧盃而回。

拉素今屆晉級決賽過程驚險，8強及4強均需戰至互射12碼才驚險過關，反映球隊能力有限。拉素今季在意甲有三分之一賽事無法取得入球，攻力疲弱。面對全季表現穩健的國米，拉素要取得入球難度極高，預料今仗只餘全力死守一途，博加時兼互射12碼爭標。馬高

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