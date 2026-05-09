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意甲 | 齊齊留力打盃賽 國米副選贏硬質「素」

波盤王
更新時間：07:01 2026-05-09 HKT
發佈時間：07:01 2026-05-09 HKT

國際米蘭上周提早鎖定今季聯賽冠軍，今周將作客拉素，然而，對於兩隊來說，下周中的意大利盃決賽才是主菜，今仗必齊齊收起主力。國米在板凳深度上遠優於拉素，年青前鋒比奧艾斯保薛圖今季首度在意甲和歐聯上陣已交出8個入球和5個助攻，有其壓陣已足以稱先，讓球盤客讓半球一球，「客勝」可信賴。馬高

下周三意大利盃決戰才是正本戲

 

國際米蘭上周在主場以2:0輕取帕爾馬後，提早3輪在意甲封王，並同時已打入意大盃決賽，有機會成就本土雙冠霸業。國際米蘭今季的最大發現莫過於自家青訓小將，身高達1米94的前鋒比奧艾斯保薛圖，這名上季意乙神射手今季才在意甲處子登場，已火速上位成為球隊第3號前鋒人選，更在輪換制度下，獲得在不少歐聯賽上陣時間，而這名新晉意大利國腳亦不負所望，在
意甲和歐聯共交出8個入球和5個助攻，質素有保證。

國際米蘭副選具歐聯質素

 

拉素現時在聯賽難以爭奪歐戰資格，卻打入周中舉行的意大利盃決賽，今仗絕對會收起主力，以國米連續多季參戰歐聯的底蘊，國米大軍的陣容深度遠非在歐霸歐協席位間浮沉的拉素可比，齊齊收起主力下，兩隊在質素上的差距只會進一步拉闊，客軍贏面甚高。

馬高推介
讓球 [客勝]
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