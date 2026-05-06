歐聯｜兩雄相生相「黑」 PSG入球必少

巴黎聖日耳門 VS 拜仁慕尼黑

Now643台周四凌晨3:00直播

推介：入球大細 [4/4.5] 細

首回合領先的巴黎聖日耳門，中場控傳能力一流，有力拖慢節奏保住一球優勢。該隊有攻守兼備的中場祖奧尼維斯冷靜調度下，勢於今晚歐聯4強次回合跟先求不失的拜仁慕尼黑戰術博奕，高手過招點到即止，入球大細4/4.5球的「細」極穩。

主隊巴黎聖日耳門首回合領先5:4，不過其實兩隊攻門12對10並不算多，聖日耳門更是5次中目標全部射入，考慮到對手是歐洲頂級的拜仁，實在相當罕見，次回合能否再如此高效頓成疑問。而且，聖日耳門於歐戰場均控球率64.9%及場均成功傳球569.7次，兩者均屬歐聯36隊最多，如此頂級保護皮球能力，絕對能拖慢節奏消磨對手體力及意志。

人腳上，聖日耳門今場會有出擊翼衛夏基美因傷避戰，攻守平衡更形重要，中場祖奧尼維斯功能就極具價值。這位葡萄牙國腳除技術一流外，防守亦相當積極，首回合的10次防守貢獻屬兩隊最多，而3次成功搶斷亦屬兩隊並列最多。尼維斯於周中主場2:2賽和羅連安特一役只後備上陣28分鐘，體力消耗不大，預料今場可保持其招牌的滿場飛踢法。

拜仁未必冒進

理論上，客軍拜仁慕尼黑在落後一球情況下，的確需要爭取入球，然而球隊近期後防經常中門大開，對上5場各賽狂失13球，就算剛輪聯賽主場亦要3度被榜尾的海登咸攻破大門，今場如果先失一球就難以翻身，預料主帥甘賓尼會先求不失，到尾段精銳盡出放手一搏。被首回合9球入球騷衝昏頭腦實為大忌，今場寧取入球大細4/4.5球的「細」。加利李爾