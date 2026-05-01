西甲｜基羅納有力反底 主W無「卡」關

基羅納 VS 馬略卡

Now632台周六凌晨3:00直播

推介：主客和主勝

基羅納組織絲絲入扣，近期落敗純屬個人犯錯，只要回復集中力，有望谷底反彈。該隊有中場奧拿希控制節奏下，勢於今晚西甲護級大戰主場力克作客腳軟的馬略卡，簡單取主客和主勝即可。

主隊基羅納賽前排西甲第15位，只比尾3的西維爾多4分，護級未可安枕，今仗仍須全力以赴。基羅納對上兩場僅一球負於貝迪斯及華倫西亞腳下，但兩場的控球率、成功傳球次數及預期入球值均優於對手，加上兩場被射中目標6次共失5球，可見落敗責任大部分落在門將個人身上，只要回復集中力，輕易失球情況可望改善。

基羅納中場奧拿希此兩場都表現不俗，對貝迪斯一仗貢獻攻門及成功盤扭各3次成該仗最多，1:2負華倫西亞一役則11次將皮球送入前場危險區域，足證盤傳射俱佳。

考慮到排尾4的客軍馬略卡近4場各賽作客全敗，16場聯賽作客成績只得1勝3和更屬西甲最差，遠征搶分無望，勢留力主場再全軍出擊。主客和主勝有1.77倍分頭合理，可作全日重心。加利李爾