歐聯｜鐵衛齊施絆「馬」索 阿仙奴「客勝」穩開

馬德里體育會 VS 阿仙奴

Now643台周四凌晨3:00直播

推介：讓球 [0] 客勝

阿仙奴在今屆歐聯的防守滴水不漏，12場賽事僅失5球，為所有參賽球隊中最少。防線核心威廉沙列巴厥功至偉，憑其頂級的表現，有望帶領球隊在作客力保不失。考慮到主隊馬德里體育會近期防守崩潰，兩對熱刺共失5球，兵工廠有力凱旋而歸，讓球平手盤推介「客勝」。

客隊阿仙奴今季歐聯防守出色，預期失球僅為8.6，對比另外3支4強的拜仁慕尼黑16.4、巴黎聖日耳門17.6、及馬體會24.9，數據反映阿仙奴的防守遠勝，由聯賽階段至今12戰中更有8場零封，比例甚高，反映兵工廠在限制對手創造高質量射門的能力。事實上，球隊現時在英超亦保持16場零封的驕人紀錄，同樣冠絕聯賽。即使兵工廠近期狀態稍有起伏，近7場僅獲2勝，惟以今季歐聯聯賽階段，曾於主場以4:0大勝馬德里體育會一戰，不但球員在心理上佔優，更足證兩隊實力差距。

阿仙奴後防的威廉沙列巴是現今球壇最出色的中堅之一，他今季為阿仙奴上陣場次共有12次力保不失，其在陣時，球隊平均每141分鐘才失一球，足見其統治力。作為一名中堅，沙列巴在聯賽僅被罰1面黃牌，場均犯規次數極低，反映這名法國國腳依靠精準判斷，穩定性無可挑剔。沙列巴是與加比爾馬加希斯組成的中堅組合，是現時歐洲最穩固的防線之一，足以令對手望門興歎。

馬體會主場防守平平

由施蒙尼帶隊馬德里體育會今季完全失去以往防守的金漆招牌，歐聯14戰失26球僅1場不失，更在全部主場賽事皆有失球。尤其16強兩對在英超苦苦掙扎兼難以取入球的熱刺時，居然共失5球，防線可謂不堪一擊，面對穩定的阿仙奴，有輸無贏。馬高