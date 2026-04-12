英超｜曼城拆「車」特醒 博由頭贏到尾

車路士 VS 曼城

Now621台周日晚上11:30直播

推介：半全場「客客」

曼城先後擊敗勁敵，表現極具說服力，為聯賽後段部署奠定基礎。該隊在大勇的中場卓基穿針引線下，今晚英超作客近況低迷的車路士時，具備早段建立優勢條件，半全場「客客」值得留意。

賽前排英超次席的曼城，在上月聯賽盃決賽兩球擊敗阿仙奴，國際賽期後又於上周足總盃4:0大勝利物浦，足證已進入季尾直路模式，為聯賽力追領頭羊兵工廠奠定基礎。藍月於此兩仗除共入6球及一球不失外，亦分別創造黃金機會3次及4次，兩場皆比對手多出兩次，鋒線效率全面釋放，從前鋒艾寧夏蘭特對紅軍時獨取3球，交出今季在球會的首次帽子戲法就已可見一斑。

然而，曼城的進攻威脅並非只依賴前鋒終結，中場卓基的組織能力同樣不可或缺。這位22歲法國國腳不但聯賽交出8次助攻屬英超第2多，場均預期助攻值0.46及15次創造黃金機會，分別排英超之首及第2多，傳送視野一流。隊友安東尼施美安更對卓基的創造力不吝讚美之詞：「卓基是世界上最好的球員之一，他持球時幾乎能做任何事，並讓我在場上變得輕鬆。」

車路士勢頹兼內亂

主隊車路士國際賽期前連敗4場，合共失掉12球，防守問題極大。加上副隊長安素費南迪斯因言論風波被球會禁賽，除主帥羅仙尼亞的排陣安排備受考驗外，防守中場的硬淨度亦有所削弱，應付對手一眾技術上乘中場難度增加。往績上，藍獅對上10次正式賽事對曼城僅錄3和7負，當中6場更食白果，主場毫無優勢加上內憂外患，今場勢只能捱打。預料客隊半場已可領先，並將優勢延續至完場，半全場「客‑客」屬合理之選。加利李爾