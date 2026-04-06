意甲｜神翼唯快不破 老婦人必退「熱」

祖雲達斯 VS 熱拿亞

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推介：入球大細 [2.5] 大 & 波膽 3:1

祖雲達斯現時爭前四歐聯席位的形勢被動，今仗面對熱拿亞的3分志在必得。斑馬軍團主場火力十足，近8次坐鎮都靈狂入20球，入球有保證。陣中的葡萄牙翼鋒法蘭斯高干斯卡奧近期表現活躍，速度飛快，今季場均2.6次成功盤扭，其突破力將是撕破客隊防線的關鍵。客隊熱拿亞換帥後，踢法變得悅目，入球和失球數字都偏多，故推介入球大細2.5球「大」，兼波膽3:1。

祖雲達斯雖然近期整體戰績並不出色，近7場聯賽僅2勝，但球隊的主場攻擊力依然非常可靠。最近8次主場攻入20球，平均每場入2.5球。單計近5場各賽仍入12球，場均仍有2.4球，反映球隊的進攻一直保持高效。隨着球隊在歐聯和意大利盃相繼出局，現時更能更集中精力於聯賽，季尾階段，加上本身實力已在熱拿亞之上，今仗贏波應無疑問。

祖雲達斯的戰術關鍵，將落在右翼鋒法蘭斯高干斯卡奧身上。這位23歲的葡萄牙國腳以驚人的速度和出色的盤扭技巧見稱，今季意甲每90分鐘能完成2.6次成功盤扭，成為耶迪斯之外另一重要突破點。干斯卡奧踢法直接且進攻慾望強烈，近4仗錄得1入球和2次助攻，整季場均射門次數更高達3.1次。面對意甲中下游球隊慣用的密集防守，干斯卡奧的個人突破能力顯得尤其重要，將是撕開熱拿亞防線的最強武器。

熱拿亞有力破蛋

熱拿亞自從名宿迪羅斯接手後，踢法變得相當積極，敢於與強隊對攻。熱拿亞預期入球排聯賽第10位，比實際排名要高，證明球隊能創造不少具威脅的攻門，有望憑反擊取得入球，為祖雲達斯帶來一定麻煩。馬高