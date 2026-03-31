世盃外｜意大利打爭氣「波」 作客斯殺贏實力

波斯尼亞 VS 意大利

Now 618台周三凌晨2:45直播

推介：波膽 0:2 / 1:2

世界盃外圍賽附加賽決賽，近況大勇的意大利人腳優勢明顯，攻力有保證，今仗作客波斯尼亞絕對看高一線。尤其前鋒摩斯堅恩在國家隊中，交出每90分鐘平均入1.69球極高入球效率，今場勢成贏波兼晉身決賽周關鍵。波斯尼亞數日前跟威爾斯激戰120分鐘才晉級，球員體力更輸蝕。今仗推介波膽0:2/1:2。

四屆世界盃冠軍意大利，近年居然連續兩度無緣世界盃決賽周，舉國上下對今次附加賽皆抱有極大期望和決心。而自從名宿加度素接掌後，球隊攻力提升，近11場錄7勝，場均入超過2球。上仗對北愛爾蘭時，藍軍憑辛度東拿利和摩斯堅恩的入球，以2:0贏波，過程中表現出極認真態度，足證球隊的決心。意大利的陣容亦遠勝今仗對手波斯尼亞，後防有文仙尼、巴斯東尼及卡拉科尼組成三中堅，中場則有辛度東拿利、巴利拿等猛將，前線選擇更多，整體實力完全凌駕主隊。

上季屆意甲射手第二名的前鋒摩斯堅恩，在國家隊的入球效率極其驚人，近4場外國賽入5球，冠絕全隊，而其個人預期入球值只2.7球，更顯其把握力和攻門質素。在對北愛爾蘭時，這名射手意大利便攻入第二球，為球隊鎖定勝局。縱然他偶爾錯失良機，但其不斷衝擊防線的踢法，正正能針對波斯尼亞相對老化的後防。堅恩出色的狀態，持續不斷的衝擊和高效的入球率，定然是意大利爭取世界盃入場券的最強武器。

波斯尼亞雖然上場憑藉鬥志淘汰威爾斯，但過程絕不輕鬆。他們作客跟對手火併120分鐘，最終靠互射十二碼晉級，對球員的體能消耗極大。陣中核心如隊長迪斯高已屆40歲高齡，體力成疑。加上波斯尼亞自2025年以來，僅得3場比賽能保持不失球。 面對決心十足且火力猛的意大利，其體能上的劣勢將被放大，縱在主場出戰，恐心有餘而力不足。馬高