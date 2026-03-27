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國際賽｜鋒線鬥「威」力 荷蘭入球必多

波盤王
更新時間：08:00 2026-03-27 HKT
發佈時間：08:00 2026-03-27 HKT

荷蘭 VS 挪威
UEFA.tv周六凌晨3:45直播
推介：入球大細 [3.5] 大 / 波膽：2:2 & 3:3

攻力強橫的荷蘭，今仗友賽為保強勢必與挪威鬥攻。在迪比因傷缺陣下，效力意甲羅馬的前鋒唐耶爾馬倫將擔起入球重任。預計今場入球偏多，推介入球大細3.5球「大」，並冷敲2:2和3:3兩波膽。

荷蘭在晉級世界盃過程中展現強大的攻擊力，在分組賽中以不敗戰績晉級，場均入超過3球，而在整個過程中僅失四球。球隊近況絕佳，近5場轟入16球，已逾一年未逢敗績，而且自2023年10月以來在主場亦未曾落敗。 

由於首席射手迪比因傷退隊，今仗焦點將落在唐耶爾馬倫身上。這名射手自一月登陸意甲，為新東家羅馬上陣12仗射入8球，重現射手本色，狀態正佳。這位在羅馬效力的前鋒，勢必把握這個千載難逢的機會，在國家隊證明自己，力爭正選位置。

挪威正處於巔峰狀態，在世界盃外圍賽以八戰全勝的姿態，時隔28年再次強勢殺入決賽周。過程中攻入37球，火力驚人。雖然超級射手艾寧夏蘭特今場將會休息，但仍有阿歷山大索諾夫等實力戰將，絕對有力攻破荷蘭大門。為在世界盃前保持九連勝的無敵氣勢，挪威今仗作客亦不會保守。馬高

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