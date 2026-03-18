歐聯｜紐卡素反擊飛快 「客勝」手到「拿」來

巴塞隆拿 VS 紐卡素

Now643台今周四凌晨1:45直播

推介：讓球 [+0.5/+1] 主勝

紐卡素以上周歐聯16強首回合的表現，次回合作客巴塞隆拿，有力坐和望贏。喜鵲在首回合的速率和體能明顯凌駕主隊，若非門前把握力欠佳，早已奠定勝局。球隊的高強度壓逼及快速反擊的戰術，配合身高1.92米的前鋒韋利安奧蘇拿的天賦及速度，可撕破巴塞高位防線。今仗即使作客，紐卡素仍有極大機會保持不敗，讓球受讓半球/一球的「客勝」值得追捧。

紐卡素在首回合與巴塞隆拿戰成1:1，但賽後獲外界一致好評，認為喜鵲才是表現更佳的一方。比賽數據反映，紐卡素全場錄得更高的預期入球值，創造出更具威脅的攻門，其直接和高強度的打法，多次令巴塞後防狼狽不堪。領隊艾迪賀維的戰術部署，明顯針對巴塞高位防線的弱點，利用速度衝擊，幾乎取得完美效果。喜鵲在剛周末聯賽作客車路士，不但以1:0贏波，更收起大部分主力，為今場歐聯生死戰留力。紐卡素有充足的體能和決心，在魯營球場將巴塞隆拿再次逼入絕境。

奧蘇拿衝擊力強

紐卡素能夠在首回合於前場壓逼，令巴塞難以組織攻勢，其一關鍵人物就是丹麥前鋒韋利安奧蘇拿。這位年僅22歲的年輕中鋒，憑其「野獸」般的體格、驚人的速度和高投入感，迅速贏得球迷愛戴。奧蘇拿今季曾對曼聯後備入替，以一己之力射入奠勝球，盡顯其衝擊力。雖然在首回合中，這名小將錯失入球良機，但其不斷的跑動和壓逼，成功為隊友如安東尼哥頓等快馬製造空間。奧蘇拿在歐聯錄得每小時34公里的驚人的速度，是今季歐聯第4快，而巴塞防線普遍轉身速度較慢，面對奧蘇拿的力量與速度，將會非常頭痛。配合安東尼哥頓，以及哈維班尼斯等快馬，持續衝擊巴塞防線身後，製造入球機會。

名宿：巴塞速率吃虧

巴塞隆拿今季的防守一直為人詬病，防線欠缺速度和經驗。不論在聯賽及歐聯，面對善打快速反擊的球隊，屢屢崩潰，在歐聯分組賽作客車路士便曾大敗3:0。曼聯名宿朗尼早前便一針見血地指出，巴塞隆拿的踢法，在面對英超球隊的高速率和高強度壓逼時，會顯得非常吃力。馬高