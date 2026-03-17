歐聯 | 挪威奇兵「特」出 士砵亭難趕「客」
更新時間：07:00 2026-03-17 HKT
發佈時間：07:00 2026-03-17 HKT
發佈時間：07:00 2026-03-17 HKT
挪威黑馬波杜基林特在歐聯賽事中屢創奇蹟，不僅在主場表現出色，作客出征亦先後擊敗馬體會及國際米蘭等勁旅。球隊在16強首回合已領先士砵亭三球，加上挪威足協為讓其專心備戰而將聯賽揭幕戰延期，體能和專注度均佔優勢，今仗作客里斯本力足保不敗。陣中進攻核心贊斯侯格在首回合表現出眾，其突破和組織能力皆上乘，力足威脅士砵亭防線。讓球盤客隊受讓一球下，「客勝」必捧。 馬高
波杜基林特今季在歐聯的表現堪稱神奇，這支班費僅5700萬歐元的球隊，雖被全面看淡，卻接連寫下擊敗前冠軍級球隊的歷史。在歐洲最高水平的賽場，曾擊敗曼城、馬體會，並在附加賽雙殺國際米蘭，以總比數5:2淘汰對手，證明本身強大戰力。球隊在歐聯保持5連勝，包括首回合以3:0橫掃士砵亭。
挪威聯賽改期助爭取晉級
波杜基林特在歐聯的夢幻表現，更令挪威足協為了讓其能以最佳狀態出戰，特意推遲了聯賽賽程，讓其得以養精蓄銳，以逸待勞專注備戰，在體能和心理優勢下，不但晉級十拿九穩，要在今場保不敗亦非難事。
進攻中場贊斯侯格是波杜基林特的靈魂人物，此子在首回合的比賽中完全主導球隊的進攻，其盤帶、傳球和創造力讓士砵亭防不勝防。這名挪威國腳今季在歐聯已交出6個入球和3次助攻，侯格已證明自己是歐洲其中一位最被低估的組織者。
主隊士砵亭主場攻擊力十足，近20場主場有12場能攻入3球或以上，但對手質素無法與波杜基林特近期的手下敗將如曼城、馬體會及國米等歐洲頂級豪門相提並論。面對一支體能充沛、士氣高昂且擅長反擊的隊伍，士砵亭即使坐擁主場之利，也難言穩勝。
星島推介
讓球 [+1] 客勝
士砵亭 2:2 波杜基林特
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