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英超｜賓福特必猛攻 地頭屠「狼」有計

波盤王
更新時間：07:00 2026-03-16 HKT
發佈時間：07:00 2026-03-16 HKT

賓福特 VS 狼隊
Now621台周二凌晨4:00直播
推介：讓球主客和 [-1] 和

賓福特踢法整體，進攻板斧未因對手嚴防而死火，加上眾將輕裝上陣表現更揮灑自如。該隊有手榴彈專家米高卡約迪無間斷創造機會，勢於今晚英超主場力克身高輸蝕的狼隊，讓球主客和讓一球的「和」合情合理，誠意推介。

主隊賓福特本輪前排第7，今季令人意外地從未捲入過降班漩渦，加上上周足總盃第5圈被韋斯咸擯出局，基本上可以進入放假模式。然而，賓福特放開懷抱可能表現更驚喜，皆因球隊不少組織數據都名列英超前茅，包括場均23.8次成功長傳及共89次創造黃金機會，分別排英超第1及第3多，如此高效的組織，再加上失誤亦沒有代價，反而令眾將態度更積極。

再者，賓福特除共入19球的伊戈泰亞高作殺手外，攻擊線三路狀態亦佳，左翼奇雲舒哈迪、右翼丹高奧達拉及進攻中場丹斯加特皆在聯賽至少作出7個入球貢獻，3人互相掩護適時發難，對手根本難以盯死。

同時不能忽略右翼衛米高卡約迪，這位意大利右後衛的手榴彈戰術是球隊的重要武器，今季聯賽已創造27次機會屬全隊第2多，然而除了憑強勁臂力外，上場足總盃作客韋斯咸更搏得12碼，足證其運動戰的突破力亦有明顯進步。

狼隊作客例牌腳軟

而榜尾的狼隊聯賽接連擊敗前列的阿士東維拉及利物浦，令護級出現曙光，惟兩場爆冷賽果均在主場產生，今季英超14場作客卻僅錄4和10負未嘗一勝即可見分野。而且狼隊中場多由身形矮小的技術型中場組成，遇手榴彈界外球時空中爭奪或會輸蝕，今場不宜高估。預料主隊可以小勝一場，讓球主客和讓一球的「和」屬合理之選。加利李爾

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