Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

歐聯｜紅軍慎防爆「雷」 半場悶和最值博

波盤王
更新時間：08:00 2026-03-10 HKT
發佈時間：08:00 2026-03-10 HKT

加拉塔沙雷 VS 利物浦
Now643台周三凌晨1:45直播
推介：半場波膽0:0

利物浦近期表現不穩，加上首回合先作客，未必十分進取。該隊有華基爾雲迪積克於防線指揮若定，勢於今晚歐聯16強首回合作客加拉塔沙雷時先求不敗，半場波膽0:0屬合理之選。

客軍利物浦近兩場對英超榜尾的狼隊只錄勝負各一，問題來自進攻球員未能長時間保持勇態，從球隊近10個聯賽入球有7球來自死球可見一斑，運動戰進攻未算可靠。

往績上，考慮到利物浦於季初聯賽階段，佔盡優勢下作客0:1敗走加拉塔沙雷，今場淘汰賽必更謹慎，以免又再顧此失彼。加上紅軍近期攻力欠銳利，即使進攻中場域斯已告復出，預料領隊史洛特仍會先注重攻守平衡再伺機而動。

雲迪積克防守安全至上

人腳上，紅軍中堅華基爾雲迪積克近年踢法轉趨安全第一，從上周五足總盃作客贏狼隊3:1一役，全場作出5次解圍屬兩隊最多便足以證明。而史洛特完場前9分鐘將這位隊長換出，明顯為作客土耳其先作準備，是今場領導防線先求不失的最佳人選。預料客隊換邊前可成功拖慢節奏，半場波膽0:0合情合理，誠意推介。加利李爾

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
滙豐180萬客戶仍持「紅簿仔」 推現金獎鼓勵過渡數碼化 送999.9足金存摺紀念品
滙豐180萬客戶仍持「紅簿仔」 推現金獎鼓勵過渡數碼化 送999.9足金存摺紀念品
商業創科
17小時前
前TVB男星移民3年現婚姻危機？目擊老婆與加國嫩男對話 當場正面「對質」
前TVB男星移民3年現婚姻危機？目擊老婆與加國嫩男對話 當場正面「對質」
影視圈
23小時前
馮盈盈醫生舊愛開專科診所勁威水 另一港姐冠軍驚喜到賀 鍾文浩索妻顏值時刻在線
馮盈盈醫生舊愛開專科診所勁威水 另一港姐冠軍驚喜到賀 鍾文浩索妻顏值時刻在線
影視圈
22小時前
港人求平價內地電話卡 網民獻計「$8養號」掀激辯：返深圳開卡定一卡兩號好？｜Juicy叮
港人求平價內地電話卡 網民獻計「$8養號」掀激辯：返深圳開卡定一卡兩號好？｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
青衣屋邨酒樓黯然結業！街坊：最後一晚都係得3、4枱客 區議員透露舖位去向...
青衣屋邨酒樓黯然結業！街坊：最後一晚都係得3、4枱客 區議員透露舖位去向...
飲食
17小時前
東張西望｜獸父認性侵14歲親兒  網上發兒下體照引女「三人行」  梁敏巧鬧市狂奔追淫狼
東張西望｜獸父認性侵14歲親兒  網上發兒下體照引女「三人行」  梁敏巧鬧市狂奔追淫狼
影視圈
9小時前
4400萬六合彩頭獎得主賣樓 沽東涌映灣園三房 9年前Full Pay入市
樓市動向
14小時前
港鐵職員突擊輕鐵車廂查票 全車乘客逃票被斷正！？網民：最勁見過一家6口...
港鐵職員突擊輕鐵車廂查票 全車乘客逃票被斷正！？網民：最勁見過一家6口...
生活百科
20小時前
緋聞舊愛鍾培生將成人夫 袁嘉敏盡騷「核彈級上圍」迫爆比堅尼 細碼褲仔僅僅遮住神秘地帶
緋聞舊愛鍾培生將成人夫 袁嘉敏盡騷「核彈級上圍」迫爆比堅尼 細碼褲仔僅僅遮住神秘地帶
影視圈
14小時前
伊朗局勢｜特朗普稱未經美方批准伊朗領袖「不會長久」 會適時決定結束軍事行動
01:02
伊朗局勢｜特朗普指美國對伊朗的軍事行動「幾乎已完成」 希臘油輪載百萬桶成功穿越霍爾木茲｜持續更新
即時國際
2小時前