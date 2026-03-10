歐聯｜紅軍慎防爆「雷」 半場悶和最值博

加拉塔沙雷 VS 利物浦

Now643台周三凌晨1:45直播

推介：半場波膽0:0

利物浦近期表現不穩，加上首回合先作客，未必十分進取。該隊有華基爾雲迪積克於防線指揮若定，勢於今晚歐聯16強首回合作客加拉塔沙雷時先求不敗，半場波膽0:0屬合理之選。

客軍利物浦近兩場對英超榜尾的狼隊只錄勝負各一，問題來自進攻球員未能長時間保持勇態，從球隊近10個聯賽入球有7球來自死球可見一斑，運動戰進攻未算可靠。

往績上，考慮到利物浦於季初聯賽階段，佔盡優勢下作客0:1敗走加拉塔沙雷，今場淘汰賽必更謹慎，以免又再顧此失彼。加上紅軍近期攻力欠銳利，即使進攻中場域斯已告復出，預料領隊史洛特仍會先注重攻守平衡再伺機而動。

雲迪積克防守安全至上

人腳上，紅軍中堅華基爾雲迪積克近年踢法轉趨安全第一，從上周五足總盃作客贏狼隊3:1一役，全場作出5次解圍屬兩隊最多便足以證明。而史洛特完場前9分鐘將這位隊長換出，明顯為作客土耳其先作準備，是今場領導防線先求不失的最佳人選。預料客隊換邊前可成功拖慢節奏，半場波膽0:0合情合理，誠意推介。加利李爾