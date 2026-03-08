Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

意甲｜火力冠絕全意甲 國米勢揚威打吡

波盤王
AC米蘭 VS 國際米蘭
Now638台周日凌晨3:45直播
推介：讓球 [0/-0.5] 客勝 / 任何時間入球球員：恩比斯錫

首循環米蘭打吡落敗的國際米蘭，現時意甲錄8連勝狀態如日中天，領先次席的AC米蘭達10分之多。國米場均入球數高達2.4個，更透過死球收穫意甲最多的16個入球。陣中身高達1.96米的後衛恩比斯錫在高空爭奪中優勢明顯，足以威脅AC米蘭防線。推介讓球盤客讓平手/半球的「客勝」，兼恩比斯錫的「任何時間入球球員」。

國際米蘭攻擊力不僅冠絕意甲，在歐洲五大聯賽中亦是頂級水平，至今已攻入64球，比AC米蘭的43球多出超過20球，顯示出兩隊在攻擊力上的明顯差距。國米不論在運動戰或死球戰都極具威脅。場均入球高達2.4個的藍黑軍團今季在意甲已攻入39個運動戰入球，同時亦有高達16個來自死球的入球，堪稱意甲死球專家。球隊的預期入球高達54.5，同樣位列聯賽第一，從任何角度來看，國際米蘭的火力，在意甲明顯超班。教練捷禾更為了留力在今場米蘭打吡中全力出擊，報回首循環一敗之仇，在周中0:0悶和科木的意大利盃賽事中，收起了迪馬高、馬古斯杜林等大部分主力球員，誠意十足。

年僅25歲的德國中堅恩比斯錫自2023年加盟國際米蘭後，迅速冒起，成為球隊後防的中流砥柱。憑藉1.96米的優厚條件，比斯錫在球場上展現出強大的高空優勢。在今季聯賽中，比斯錫的爭頂成功率高達66%，場均贏得2.2次空中對決，令對手前鋒難以佔得便宜。 除了防守出色，這名年青後衛在進攻端亦屢有建樹，至今已在聯賽中攻入2球，並貢獻1次助攻，其中一個入球是來自死球，以中堅身份場均錄射門1.3次，足以顯示出其死球戰術中的重要性。 這位德國燈塔將會為AC米蘭防線帶來極大威脅。

A米防線存漏洞

名義上主場作賽的AC米蘭近期的表現略顯不穩，縱然在聯賽榜上仍位列次席，但最近5場比賽中只取得3勝1和1負的成績，而對手大都處於下游。A米防線亦存在隱憂，近10場比賽中，已3度被對手透過角球破門，近期負於帕爾馬一役的失球正是在角球中頂輸，在防守死球方面存在漏洞，這對於擁有恩比斯錫此等空霸的國米，無疑是一大利好消息。馬高

