Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

足總盃｜兩大巨人中鋒鬥射術 奧沙辛拿「大」肆搶「略

波盤王
更新時間：07:00 2026-03-07 HKT
發佈時間：07:00 2026-03-07 HKT

奧沙辛拿近期靠主場搶分，地頭出擊態度積極，更接連造出驚喜賽果。球隊鋒線有狀態大勇的中鋒安迪布迪美亞領銜攻堅，有力於今晚西甲主場與馬略卡大演入球騷，入球大細中位數低見兩球/兩球半，大盤仍有不俗分頭，單頭或過關皆宜。

賽前排西甲第10的主隊奧沙辛拿，聯賽33分有24在主場收穫，明顯靠主場發難搶分。球隊對上6場聯賽作東錄4勝2和不敗之餘，更場場有波入共入13球，其間對手除包括前4的維拉里爾外，上周更地頭2:1爆冷擊敗皇家馬德里，故主場出擊態度必定積極。中鋒安迪布迪美亞近7仗共入6球狀態火熱，加上1.9米的身高優勢，今仗勢可延續大順腳風。

客軍馬略卡雖然排名低見尾3，但陣中射手梅利基聯賽共入16球屬西甲第2多，場均1.5次攻門中框亦可反映其威脅，加上這位科索沃射手對上兩次對奧沙辛拿共入3球，今場再貢獻入球亦不足為奇。既然兩隊都有入球本錢，入球大細中位數兩球/兩球半的「大」仍有1.81倍不俗分頭，不妨以此作過關膽。


加利李爾推介
入球大細[2/2.5] 大
Now632台今晚9:00直播

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
《九龍城寨》續集棄用木村拓哉 中日關係緊張波及香港影壇 吳彥祖加盟惡鬥古天樂郭富城丨獨家
《九龍城寨》續集棄用木村拓哉 中日關係緊張波及香港影壇 吳彥祖加盟惡鬥古天樂郭富城丨獨家
影視圈
11小時前
中大仁醫黃詠儀離世 生前捐獎學金回饋母校 黃母代女出席母校植樹紀念
中大仁醫黃詠儀離世 生前捐獎學金回饋母校 黃母代女出席母校植樹紀念
醫生教室
10小時前
前TVB移加主持容羨媛心血一夜清空 淚崩直播求救被老公嘲：返香港做《東張西望》囉
前TVB移加主持容羨媛心血一夜清空 淚崩直播求救被老公嘲：返香港做《東張西望》囉
影視圈
11小時前
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
生活百科
2026-03-05 14:59 HKT
37歲「豪放港姐」宣布再度懷孕  穿比堅尼騷22周孕肚畫面火辣  手腳仍纖瘦得天獨厚  
37歲「豪放港姐」宣布再度懷孕  穿比堅尼騷22周孕肚畫面火辣  手腳仍纖瘦得天獨厚  
影視圈
16小時前
5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 杏花邨、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁
5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 將軍澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁
生活百科
2026-03-05 11:32 HKT
石修新抱林佑蔚爭1cm就走光  超短高衩旗袍抬腿洩春光  表情嫵媚極度誘惑
石修新抱林佑蔚爭1cm就走光  超短高衩旗袍抬腿洩春光  表情嫵媚極度誘惑
影視圈
13小時前
馬會行政總裁應家柏（右）代表馬會於2024/25 年度公益金週年頒獎典禮上接受由公益金會長李林麗嬋（左）頒贈的「公益慈善夥伴大獎」。
繞場一週｜公益慈善夥伴大獎
社會資訊
2026-03-05 11:15 HKT
伊朗局勢｜傳哈梅內伊之子當選伊朗最高領袖 特朗普宣布斷絕與西班牙貿易｜持續更新
01:39
伊朗局勢｜特朗普：除非伊朗無條件投降 否則不會達成任何協議｜持續更新
即時國際
2小時前
東張西望｜內地男拒認騙婚反指戴綠帽  港女認屈前度做便宜老竇  急網上徵婚：我冇做錯
東張西望｜內地男拒認騙婚反指戴綠帽  港女認屈前度做便宜老竇  急網上徵婚：我冇做錯
影視圈
10小時前