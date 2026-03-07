足總盃｜兩大巨人中鋒鬥射術 奧沙辛拿「大」肆搶「略

奧沙辛拿近期靠主場搶分，地頭出擊態度積極，更接連造出驚喜賽果。球隊鋒線有狀態大勇的中鋒安迪布迪美亞領銜攻堅，有力於今晚西甲主場與馬略卡大演入球騷，入球大細中位數低見兩球/兩球半，大盤仍有不俗分頭，單頭或過關皆宜。

賽前排西甲第10的主隊奧沙辛拿，聯賽33分有24在主場收穫，明顯靠主場發難搶分。球隊對上6場聯賽作東錄4勝2和不敗之餘，更場場有波入共入13球，其間對手除包括前4的維拉里爾外，上周更地頭2:1爆冷擊敗皇家馬德里，故主場出擊態度必定積極。中鋒安迪布迪美亞近7仗共入6球狀態火熱，加上1.9米的身高優勢，今仗勢可延續大順腳風。

客軍馬略卡雖然排名低見尾3，但陣中射手梅利基聯賽共入16球屬西甲第2多，場均1.5次攻門中框亦可反映其威脅，加上這位科索沃射手對上兩次對奧沙辛拿共入3球，今場再貢獻入球亦不足為奇。既然兩隊都有入球本錢，入球大細中位數兩球/兩球半的「大」仍有1.81倍不俗分頭，不妨以此作過關膽。



加利李爾推介

入球大細[2/2.5] 大

Now632台今晚9:00直播