英足盃｜紅軍復仇心切 作客有力屠狼

狼隊 VS 利物浦

Now651台周六凌晨4:00直播

推介：讓球 [+1] 客勝

剛周中聯賽意外不敵狼隊後，利物浦今晚深夜於足總盃第5圈再度作客，目標明確是復仇，戰意毋庸置疑。小將安古莫夏上仗後備上陣25分鐘表現遠勝加普，今仗可成紅軍爭勝的關鍵先生，讓球盤客讓一球的「客勝」值得支持。

回顧周二聯賽，利物浦雖以1:2落敗，但控球率高達66%，射門19比4，預期入球值亦有1.83，遠高於狼隊的0.44，場面與數據全面佔優，今仗有望改善。紅軍17歲翼鋒安古莫夏成為上仗少數亮點，他於65分鐘後備入替加普，僅上陣25分鐘便創造2次機會及完成2次成功盤帶，兩項數據均多於沙拿與加普全場合計。名宿謝拉特直言，他短時間內的貢獻已勝過加普整場表現；史杜歷治亦形容其踢法直接並充滿能量。考慮到沙拿與加普近期狀態低迷，安古莫夏今仗有力擔正，成為紅軍爭勝的關鍵變數。

狼隊方面，今季聯賽長期包尾，現時僅得16分，雖然周中擊敗利物浦，取得近一年來首次連勝，但聯賽尚餘8輪，球隊重心勢必放在護級，今場足總盃極可能輪換主力。在戰意與整體實力均處下風的情況下，狼隊要再度擊敗利物浦，難度甚高。馬高