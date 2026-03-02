葡超｜入局必遲 博賓菲加尾段克「迪」

基維辛迪 VS 賓菲加

香港時間周二凌晨4:15開賽

推介：半全場「和客」

賓菲加剛歐聯搏盡出局，身心俱疲下再於葡超遠征今季異軍突起的基維辛迪，早段勢難得心應手，惟該支聯賽3哥後備力量不俗，尤其翼鋒安尼斯奧卡巴爾經常以速度亂局，有力尾段落場助球隊奠勝，半全場「和客」開出機會不低，加上有3.9倍賠率極筍，不妨一試。

賽前排葡超第3的客隊賓菲加，對上5場各賽3勝2負，兩場敗仗均屬歐聯淘汰圈附加賽兩回合負於皇家馬德里腳下，然而另外3場勝仗則有兩場聯賽小勝對手一球，近績明顯受雙線作戰而分心。

副選表現更佳

同時賓菲加不少主力都狀態頗沉，翼鋒比列斯甸安尼受種族歧視風波影響勢難專心，今季共入29球的射手柏夫列迪斯竟近6場只入1球，預料正選落場難有影響力。反而冬窗加盟的翼鋒安尼斯奧卡巴爾表現搶鏡，這位佛得角翼鋒1月從艾馬多拉來投，經過兩個月磨合已取得1入球2助攻，主場對皇馬的附加賽浦入替即兩度憑長途奔襲爭取射門，信心十足下，預料卡巴爾有力在排第5的基維辛迪身上最終貢獻關鍵入球。半全場「和客」有3.9倍，絕對值得一試。加利李爾