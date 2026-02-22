英超｜伊斯大戰狀態必火熱 阿仙奴勢拔「刺」

熱刺 VS 阿仙奴

Now621、611台周一凌晨12:30直播

推介：波膽0:2或1:2

阿仙奴雖暫居英超榜首，但領先優勢不多，一哥位置岌岌可危。猶幸槍手攻力仍強，加上中場核心伊比爾治伊斯近期腳風甚順，每每能交出致命助攻，成為球隊近期亮點，有望重演首循環對熱刺時，大演帽子戲法的好表現。主場的熱刺近況積弱，縱有新帥杜陀上任，難望即時反底，推介波膽0:2或1:2。

客軍阿仙奴今季攻力強橫，整體進攻數據依然亮麗，尤其在北倫敦打吡的往績上，已連續7次聯賽交手保持不敗，近3次作客對熱刺更全勝而回，心理優勢極明顯。槍手翼鋒布卡約沙卡等進攻球員，在中前場配合純熟，球隊在對手禁區內的觸球次數及預期入球值皆列聯賽前列，有力撕破熱刺防線。

中場伊比爾治伊斯今季加盟阿仙奴後，表現屬現象級，在首循環主場大勝熱刺4:1一役，他個人大演帽子戲法，技驚四座，更成為自1978年以來首位在北倫敦打吡戴帽的兵工廠球員。數據上，伊斯62%場均成功盤扭率在英超名列前茅，擅長於密集防線中利用個人能力創造缺口。相比起入球數字，他在進攻三區的策動能力更具決定性，前仗足總盃對韋根，伊斯正選上陣交出兩個助攻，狀態甚佳，今仗面對防線殘缺的熱刺，其靈活的走位與創造力將是兵工廠爭勝的最大殺着。

熱刺新帥圖搶攻勢危

反觀主隊熱刺近況極度低迷，踏入2026年聯賽仍未嘗一勝，8戰僅取4分，與尾3的韋斯咸只差5分，已淪為護級分子。新帥杜陀上任即遇硬仗，雖然他崇尚高強度壓逼及垂直進攻的進取踢法，但球隊目前有多達10名傷兵，防線主力兼隊長基斯甸羅美路更須停賽，球員質素恐難實現戰術理念。杜陀急於求勝的風格，反而後場可能暴露更多空位，給予阿仙奴快速反擊空間，主場恐難逃一敗。馬高