英足盃｜賓福特士氣旺 預祝「馬」到功成

馬爾斯菲FC VS 賓福特

Now651台周二凌晨3:30直播

推介：讓球 [-2] 客勝

賓福特遇神殺神，氣勢一時無兩，泛泛之輩難以構成阻力。該隊有逢人過人的新秀羅美利當路雲充當邊路發電機下，有力於今晚足總盃第4圈作客輕取非聯賽組別的馬爾斯菲FC，讓球開出客隊只需讓兩球實屬筍盤，「客勝」勿失良機。

季初備受領隊及主力流失影響的客隊賓福特，今季聯賽在不被看好下遠離降班漩渦，本來已令人大跌眼鏡，豈料踏入2月再上高峰，接連殺敗阿士東維拉及紐卡素，剛周中的英超快車迎戰一哥阿仙奴竟然打成1:1平手，不但截斷槍手4連勝走勢，比賽過程中連射門次數、中柱攻門及黃金機會都比對手多，足證表現真材實料。

觀乎上一圈淘汰英冠錫周三一役，賓福特亦一如其他英超球隊般，應付低組別時派遣部分副選上陣，但其小將實力卻不容小覷。19歲的年輕翼鋒羅美利當路雲不但於該仗成功搏得12碼，全場更作出4次成功盤扭、3次搏得對手犯規及10次成功爭奪，3項數據均屬兩隊最多，表現搶鏡毫不怯場。領隊安德魯斯都大讚他的表現：「當路雲總是積極進攻，而我則希望進攻球員努力創造機會，我認為他成功做到這要求。」

馬爾斯菲FC低5個級別

而主隊馬爾斯菲FC則只在第6級別的全國北聯賽征戰，實力與客軍差天共地，上一圈雖爆冷淘汰水晶客，但稍後又於英錦賽被全國聯賽的禾京2:1擯出局，近績難以作準，更遑論要硬碰英超勁旅。今場看好客隊有力大勝一場，讓球開出客隊只需讓兩球，「客勝」慎防轉盤有買趁手。加利李爾