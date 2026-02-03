聯賽盃 | 全民皆「兵」火力十足 藍獅焗攻 「大」戰難免

阿仙奴攻力強勁，有賴一眾副選頻頻發威，良性競爭令球隊上下全民皆兵。兵工廠有能傳善射的中場夏維斯穿針引線，勢於今晚聯賽盃4強次回合，在主場與同樣火力十足的車路士大演入球騷，入球大細2.5球的「大」穩開，萬勿錯過。 加利李爾



雖然阿仙奴首回合已領先3:2，不過今場多數不會死守，皆因球隊對上4場各賽共入12球，上場聯賽作客4:0大破列斯聯那役，全場更造出6個黃金機會，足證把握力與創造力皆於頂峰。特別留意阿仙奴該仗有1入球2助攻，是由後備球員貢獻，當中因布卡約沙卡賽前受傷而臨時頂上的馬度基亦交出一記助攻，足證球隊的正選與後備實力分野極小。

兵工廠今場要再展攻力，剛復出的中場夏維斯的表現至關重要。這位德國國腳於上周歐聯3:2贏卡拉特一役，貢獻入球助攻各一，狀態迅速恢復，今仗有望繼續串連一眾火熱槍手。



至於客軍車路士要平反首回合敗局，必須進取，猶幸近3場各賽均可每場轟入3球，今場定放手一搏，對攻格局已成，入球大細2.5球的「大」穩如泰山。

加利李爾推介

阿仙奴 2:1 車路士

半場：1:1

myTV Super周三凌晨4:00直播