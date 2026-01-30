Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

法甲｜地頭威力強勁 朗斯可贏兩球

波盤王
朗斯 VS 勒哈弗爾
Now 643台周六凌晨3:45直播
推介：波膽 2:0

法甲聯賽進入下半程，異軍突起的朗斯仍高踞聯賽榜次席，今晚主場迎戰排第15位的勒哈弗爾，實力懸殊，主勝穩。朗斯今季主場氣勢如虹，至今9戰8勝，攻守兼備，陣中「後上殺手」韋斯利沙特今季狀態已及巔峰，頻頻以後上入楔方式攻破對手大門，是球隊進攻核心。有這位進攻中場壓陣，朗斯攻力有保證，今仗可望輕取對手，推介波膽2:0。

主隊朗斯今季表現令人驚喜，目前19戰錄14勝1和4負積43分，緊咬榜首巴黎聖日耳門。雖然上輪作客不敵馬賽，連勝走勢斷纜，但球隊主場威力驚人，今季主場僅失4球，防守固若金湯。

進攻方面，韋斯利沙特是球隊的靈魂人物。這位被定位為進攻中場的法國球星，今季已在聯賽攻入8球並交出2次助攻，效率驚人。他擅長在禁區邊緣游走，伺機利用速度和爆發力後上插入禁區起腳，令對手防不勝防。這名30歲的球星在近5場已入3球，狀態正值巔峰。今仗面對防守欠穩的勒哈弗爾，韋斯利沙特的後上埋門會是破門利器。

勒哈弗爾火力僅尾2

客軍勒哈弗爾賽前排尾4，屬典型護級護級分子，19戰僅得4勝，入球能力疲弱，至今僅攻入16球屬法甲第2少，攻力明顯疲弱。雖然近期1勝2和稍有起色，但作客面對朗斯，恐難逃一敗。預料主隊淨勝兩球難度不大，波膽2:0有6.4倍分頭和味，扒冷首選。馬高

