歐霸｜出線毋須大「斯」殺 羅馬和波最值博

彭拿典奈高斯 VS 羅馬

Now639台周五凌晨4:00直播

推介：主客和 和

羅馬歐戰豪取4連勝，目前高踞歐霸第6位，今晚作客希臘勁旅彭拿典奈高斯，只要打和已幾可肯定藉前8名直接晉級16強，目標清晰。一月加盟的前鋒唐耶爾馬倫表現對辦，其速度與級數令首都狼的進攻體系更見立體。有此子壓陣，羅馬破門入球本錢十足。今仗打和絕對皆大歡喜，博和最為上算。

羅馬今季歐戰低開高走，歐霸錄4勝2負，近期攻守俱見明顯改善。首都狼在意甲聯賽緊咬前列，在歐霸盃更有極大機會直通16強，若能以前8名出線，將可免去兩回合附加賽的消耗。羅馬在近3戰2勝1和，從英超阿士東維拉加盟的新收購唐耶爾馬倫，這位荷蘭國腳在早前對拖連奴的意甲地標戰中，僅26分鐘便接應迪巴拿傳送攻入處子球，盡顯射手觸覺；而在上仗1:1賽和AC米蘭的大戰中，他雖未有進帳，但其在邊路的爆破力多次製造機會，與隊友配合亦越見默契。馬倫的加盟不但分擔了球隊的入球重責，更激活了整條鋒線，證明其身價與功效，今場有力反客為主。

主隊彭拿典奈高斯目前積11分排第19位，上仗歐霸作客1:1賽和費倫斯華路士，近況不過不失。球隊今場同樣只要一場和局，便可肯定躋身附加賽圈。既然和波是雙贏局面，大家求仁得仁，捧和局。馬高