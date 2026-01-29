歐霸｜波圖防線極穩 零封波膽值博

波圖 VS 格拉斯哥流浪

香港時間周五凌晨4:00開賽

推介：波膽1:0 / 2:0

歐霸盃分組賽最後一輪，葡超榜首的波圖主場迎戰蘇超勁旅格拉斯哥流浪。波圖近況大勇，在各賽錄得11戰10勝的佳績，雖然已鎖定出線資格，但為爭取前8名直接出線席位，今仗戰意遠比篤定出局的客隊好。以波圖在聯賽的恐怖防守力，加上從阿仙奴加盟的中堅積及基奧柯級數超班，有力帶領球隊零封對手，推介波膽1:0或2:0。

波圖今季在主帥法利奧利帶領下攻守兼備，目前在葡超以7分拋離次席的士砵亭，氣勢如虹。球隊剛在聯賽以3:0大勝基維辛迪，氣勢強勁。波圖防線堪稱堅不可摧，今季19場聯賽居然僅失4球，防守數據冠絕葡超。主場出擊更是波圖的強項，在今屆歐霸盃主場保持全勝紀錄。面對實力稍弱且戰意成疑的格拉斯哥流浪，波圖勢必利用主場之利，以控球主導比賽節奏。而波圖近期面對賓菲加及甘馬雷斯等強敵均能以1:0或小勝對手，擅長控制戰局，今場只要發揮正常水平，要再次保持清白之身並全取3分，應十拿九穩。

波圖防線固若金湯，今季從阿仙奴外借加盟的波蘭國腳積及基奧柯居功至偉。這位25歲中堅自登陸葡超後迅速成為後防核心，其單對單防守能力及閱讀球賽的智慧，令波圖防線提升了一個層次。基奧柯在近期表現越見昇華，由其領軍的防線在這兩仗均成功零封對手下贏波。這名波蘭國腳在場上的統治力不僅體現在防守數據上，其後場出球能力亦是波圖發動進攻的第一點。在基奧柯鎮守下，波圖近期連場上演「零封」好戲，今仗面對已出局的流浪，不難保持不失。

格流歐戰僅一勝

格拉斯哥流浪雖然近期在蘇超錄得8連勝，但在歐霸盃戰線卻是一塌糊塗，錄得1勝1和5負的劣績。球隊深受傷兵困擾，加上新簽入的史高夫奧臣等戰將因未註冊而無緣披甲，陣容殘缺不全。目前客勝賠率冷至9倍，足見外界對其毫無信心，預料流浪將會留力聯賽，今場作客輸少當贏。

馬高