歐聯｜主場重返勝軌 PSG勢拆「紐」

巴黎聖日耳門 VS 紐卡素

Now643台周四凌晨4:00直播

推介：讓球 [-1] 主勝

巴黎聖日耳門在歐聯聯賽階段暫列第6，連同今場對手紐卡素在內，共8隊同得13分，為求直接出線已無退路，主場出擊必以3分為目標，戰意十足。球隊王牌翼鋒基華拉斯基利亞上輪歐聯對士砵亭射入世界波腳風大順，今仗有其壓陣，主隊有力輕取中場傷疲盡起的喜鵲贏波，讓球盤讓一球取「主勝」。

聖日耳門在歐聯爭奪前8仍未明朗，目前與紐卡素同得13分分別排第6及第7，若想直接晉級16強，今仗主場絕對不容有失。猶幸PSG主場戰績彪炳，近6戰各賽豪取5勝，法甲更重奪榜首，士氣正盛。作為球隊的進攻核心，翼鋒基華拉斯基利亞今季表現依然高效，無論在本土聯賽或歐聯賽場，都是球隊最可靠一人，對士砵亭一役，以一記之力射入世界波，盡顯佳態，將是聖日耳門今場爭勝的最大武器。

紐卡素近況明顯下滑，近4戰1勝1和2負，當中更有3場未能取得入球，喜鵲在一輪快車後整體狀態下跌極明顯，球隊現時飽受嚴重傷病問題困擾，防線主力丹般恩、巴西中場孖寶祖列頓和般奴古馬雷斯等大將均在傷兵名單，球隊實力大打折扣，要在作客環境下抵擋聖日耳門的強攻，實在難有作為。馬高