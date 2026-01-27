Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

德甲｜不來梅急搶「芬」 讓球主客和穩陣

波盤王
更新時間：20:04 2026-01-27 HKT
發佈時間：20:04 2026-01-27 HKT

雲達不來梅 VS 賀芬咸
Now 638台周三凌晨3:30直播
推介：讓球主客和 [+1] 主勝

雲達不來梅已接近尾3位置，志切搶分護級，鬥心不用懷疑。該隊有中場洛文奴舒密特穿針引線，今晚德甲有力於主場跟主力缺陣的賀芬咸周旋到底，讓球主客和開出主隊受讓一球的「主勝」十分穩陣，單頭或過關皆宜。

賽前排德甲第15的主隊雲達不來梅，與第16位的護級附加賽位置只有3分差距，加上尾三的緬恩斯上周六以3:1輕取禾夫斯堡，故不來梅切須搶分拉開差距，戰意必盛。其實不來梅聯賽主場8戰仍有3勝3和2負的不俗戰績，地頭有一定韌力，加上場均25次成功長傳排德甲第4多，風格鮮明得來算有進攻板斧。

人腳上，不來梅中場洛文奴舒密特聯賽共交出5次助攻，而且創造11次黃金機會更排德甲第2多，有這位奧地利國腳為前線供應，爭取入球不難。遇着賀芬咸有主力中堅哈積達利停賽，防線實力受損，今場可望偷雞搶分，讓球主客和開出主隊受讓一球的「主勝」穩開，可作全日重心。加利李爾

