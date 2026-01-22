歐霸｜羅馬換血可壓前 半場角球讓得起

羅馬 VS 史特加

Now638台周五凌晨4:00直播

推介：半場開出角球讓球 [-0.5] 主勝

羅馬冬窗喜獲良將，前鋒唐耶爾馬倫浦加盟立即建功，直接助首都狼信心回復，今晚歐霸主場迎戰作客例牌腳軟的史特加時，必藉勇態主動壓前搶攻，半場開出角球讓球開出主隊只小讓半球實屬筍盤，「主勝」萬勿錯過。

主隊羅馬賽前排歐霸第10，雖然作客3戰全勝，但作東則僅1勝2負，主因是上半季球隊一直沒有出色的射手領導鋒線，以致未敢大軍壓境，從歐霸上場主場2:1小勝米迪查蘭特一役，全場13次攻門只比對手多一次就可見一斑。猶幸首都狼冬窗一解慳囊，從阿士東維拉借入前鋒唐耶爾馬倫，上場作客2:0擊敗拖連奴就立即攻入開齋波，加上該仗全隊合共創造3次黃金機會，更剋制對手至一次都沒有，可見馬倫的加盟，令球隊連形勢都勝過對手。

至於排第9的客隊史特加，風格則與主隊相反，主場雖然3戰全勝，但作客只有1勝2負，然而遠征其間只失3球，明顯離開主場即保守應戰。再者，兩側快翼基斯富列治及利維寧於今屆歐霸雖然6戰都有上陣，但正選披甲卻分別只有1次及3次，可見往往換邊後才以邊路快速突襲。預料上半場主隊可在前半場佔據形勢，半場開出角球讓球開出主隊只小讓半球，當然取「主勝」。加利李爾