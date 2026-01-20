Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

歐聯│打吡創傷後遇初哥 曼城必打爭氣「波」

波盤王
發佈時間：07:00 2026-01-20 HKT

曼城質素之高毋庸置疑，卻剛在曼市打吡受創，更急須一場勝仗反彈，眼前遇弱旅定不留手。曼城有表現愈見成熟的翼鋒謝利美杜古於邊路發難，今晚即使遠征北歐，亦有力狂數歐聯初哥波杜基林特，推介波膽1:3及1:4。加利李爾

客隊曼城是22至23球季歐聯冠軍，加上8季英超冠軍，其在21世紀的歐戰及英超奪冠歷史，令球隊每次出戰都有深厚底藴支撐。即使藍月在剛周六英超作客0:2爆冷敗於同市宿敵曼聯，然而球隊卻因此場敗仗而吸取寶貴經驗。教練哥迪奧拿於賽後道：「這不是說球員們不努力或不拼搏的問題，我了解他們，他們需要這些機會成長。」

鋒線完整 杜古隨時候命

　　陣容上，魯賓戴亞斯、史東斯及加華度爾仍要養傷，曼城幾乎一整條防線都要避戰，猶幸鋒線上一眾球星全部可以候命。艾寧夏蘭特及菲爾科頓在曼市打吡都無打足全場，相信今場比賽狀態不用懷疑；而且更有今季有長足進步的左翼謝利美杜古，這位比利時國腳上仗歐聯作出6次成功盤扭，助藍月2:1作客力克皇家馬德里。23歲的謝利美杜古已效力曼城第3季，共貢獻41記入球加助攻，出場漸多不知不覺已成主力，今場必定挺身而出，助藍月走出困境。
　　而在歐聯暫排第32的主隊波杜基林特，則是首次出戰歐聯正賽，與客隊曼城的歷史差天共地，暫時6戰3和3負未嘗一勝，實力有限旨在參與。惟波杜基林特並非全無可取，因來自挪威而有天氣太冷的問題，冬天會用仿真草球場作賽，對手或多或少都要花時間適應，故在主場定有以逸待勞的優勢。預料今場客隊有力大勝，但主隊相對適應場地，最終有力破蛋，波膽1:3及1:4對碰十分值博。

加利李爾推介

波膽1:3及1:4
Now643台周三凌晨0:45直播

