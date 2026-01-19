意甲｜猛將歸隊補火力 維羅納夠「克」敵

克雷莫納 VS 維羅納

Now638台周二凌晨1:30直播

推介：讓球 [0/+0.5] 客勝

維羅納火力上升，面對強隊均能取得入球，今晚意甲作客防守不穩的克雷莫納，更有助攻力強的阿爾及利亞右後衛拉菲克貝加利歸隊，可望全取3分，讓球盤受讓平手/半球的「客勝」可作過關膽。

維羅納近期的戰績雖然未如人意，但球隊的進攻力明顯上升，對拿玻里和博洛尼亞皆取得2個入球，場均4.5次的射門命中率，在聯賽中排第9，證明他們能夠製造實質威脅。球隊的預期入球值為18.0，同樣高於數支下游球隊，反映其進攻潛力，面對急需搶分，但防守並不出色的克雷莫納絕對夠用有餘。

阿爾及利亞國腳右翼衛拉菲克貝加利今季登陸意甲表現極佳，已吸引到祖雲達斯等大球會的關注。貝加利今季已完成252次成功盤帶及106次傳入進攻三區的傳球，並以83次策動危險攻勢排在聯賽第61位，是球隊不可或缺的進攻泉源。

克雷莫納今季採用有前無後的進攻型打法，守線漏洞大開，是意甲失球最多的球隊之一，近4場仗共失10球，後防形同虛設。這種大開大合的踢法，將為擅長打反擊的維羅納提供大量進攻空間。馬高