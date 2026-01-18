德甲｜法蘭克福史特加著火新星同場鬥「大」

德甲排名第4的史特加近期着晒火，在各賽近6戰獲4勝2和兼狂轟18球，展現強勁火力。首席射手丹尼斯烏達夫今季已攻入10個聯賽入球，平均每90分鐘入球率高達0.93，狀態極佳。以主隊進取的打法和火熱的狀態，以及雙方對賽近6次交手共產生22個入球的往績，今仗入球騷可期，入球大細2.5/3球「大」咪走雞。馬高

史特加主場強勢 崇尚進攻易生「大」交易



史特加今季表現令人眼前一亮，17場聯賽後位列第4，10勝2和5負，共攻入32球。戰術風格極具侵略性，經常在比賽早段就發動猛攻，以高控球率和大量射門壓制對手，上仗對法蘭克福便錄得58%控球權及多達20次射門。這種打法令史特加的比賽經常出現大手交易，近6場便有5場的總入球數達到3球或以上。

前鋒核心丹尼斯烏達夫不僅以10個入球成為隊中首席射手，每90分鐘5.2次的射門次數冠絕全隊，射門慾和侵略性同樣強，其入球及助攻合共12球亦可見其全面的進攻能力，足以成為柏林聯後防的心腹大患。



柏林聯在德甲排第9，17場比賽失了26球，得失球差為負3球，進攻力一般，而防線仍未見穩。加上球隊近期狀態反覆，近兩仗只苦苦逼和緬恩斯及奧格斯堡兩隊護級份子，仗面對主場強勢且火力全開的史特加，肯定凍過水。

馬高推介

入球大細 [2.5/3]球 大

