意甲｜中場暗箭「蘭」防 紫百合入球必多

費倫天拿 VS AC米蘭

Now 638台今晚10:00直播

推介：入球大細 [2.5] 大

賽前排聯賽尾2的費倫天拿，季中終於成功止血，加上本身預期入球值在意甲排前5，反彈之勢明顯。紫百合鋒線近期重拾射門鞋，配合今季已有5個聯賽入球的後上殺手文達哥拿，有足夠攻力於今晚意甲主場跟AC米蘭周旋，推介入球大細2.5球大盤。

季初經歷15場意甲不勝的主隊費倫天拿，近4場聯賽共錄2勝1和1負，總算走出谷底。教練雲路利在近期轉以433陣式後，上季意甲銀靴得主摩斯堅恩亦在近4場入3球，重現射手本色。事實上，紫百合的預期入球值高達28.7球，只比對手A米的29球略低，只欠埋門一腳而已。而在季初低潮期，卻是由大熟大勇的本土中場文達哥拿支撐着球隊，不論以死球頭槌或中距離射門等都甚具威脅，合共取得5個入球，其後上得分力仍對今戰結果舉足輕重。

而客隊A米在上仗1:1打和熱拿亞一戰中，全場創造多達32次攻門，雖然近期入球略少，但整體攻力未見真正下跌，論實力和穩定性俱在對手之上。今仗勝負難料，但兩隊攻力強的對手碰頭，入球大當然值得押注。馬高