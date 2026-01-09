西甲｜拖慢節奏無底線 基達菲「1」決勝負

足智彩球賽編號：FB1906

基達菲 VS 皇家蘇斯達

Now632台周六凌晨4:00直播

推介：總入球「1」

踢法消極的基達菲攔截一向狠辣，令球賽節奏因球證哨聲此起彼落而不停中斷，攻勢必少。該隊有左後衛迪亞高列高力拒來襲下，勢於今晚西甲主場與攻力成疑的皇家蘇斯達一球分勝負，總入球「1」十分穩陣，可作全日重心。

賽前排西甲第10的主隊基達菲，一向以專注防守見稱，聯賽主場共入6球失7球，兩項數據均排聯賽第2低，可見地頭守強攻弱。數據上，基達菲預期失球值19.1是西甲最低，加上共被判46張黃牌及場均14.8次犯規，分別屬聯賽第2及第4多，球賽因經常被球證吹罰而停頓，過程沉悶令本來可容納17,000觀眾的阿方索佩雷斯球場，場均卻只有8,331位觀眾入座，是西甲最少。

基達菲的左後衛迪亞高列高場均1.6次成功搶斷屬全隊第2多，防守穩健，有力克制皇家蘇斯達的右翼久保建英，加上皇蘇近5場只入5球，火力平平難以強攻。預料今場兩軍大部分時間屯兵後防，靜侯一劍封喉的時機，總入球「1」穩開。加利李爾