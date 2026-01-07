英超｜全民掃蕩力拒來犯 新特蘭「細」在必行

足智彩球賽編號：FB1865

賓福特 VS 新特蘭

Now 627台周四凌晨3:30直播

推介：入球大細 [2.5] 細

儘管新特蘭受非洲國家盃影響，多名主力離隊，依然保持堅韌防守，不敗率高企。年輕前鋒波貝比把握機會乘勢上位，連續幾場正選並有出色發揮，上仗對熱刺時更射入關鍵一球為球隊扳平。黑貓穩固的防線，遇上賓福特非擅長主攻的風格，預計今仗英超對碰入球數不多，推介全場入球大細2.5球「細」。

可能是近年最強的升班馬新特蘭今季表現出色，20輪聯賽過後累積30分排英超第8，尤其是非洲國家盃開賽後，儘管球隊因主力被其所屬國家隊徵召，攻擊力有所削弱，但其防守卻依然穩健。新特蘭近兩仗賽事展現出極強抗壓力，成功力拒兩支強隊來犯，主場0:0逼和強勢上半場僅有兩次射正的曼城。隨後作客熱刺，新特蘭同樣表現出色，以1:1逼和對手，充分證明了球隊防守的組織和韌性，即使面對強敵也能堅守陣地，不易失球和落敗。

攻力仍然是球隊近期需面對一大問題，然而，荷蘭前鋒波貝比是新特蘭近期表現的一大亮點。這位23歲的荷蘭射手於去夏從阿積士加盟，至今15場聯賽中入3球。尤其最近5戰，這名勤於跑動的前鋒成功搶得正選位置，並以出色表現回報了教練的信任。在對熱刺一役，波貝比成為了球隊英雄，80分鐘於禁區邊緣接應隊友傳球起左腳勁射入網，展現了其出色的身體素質和射門力量，為球隊贏得了寶貴的一分。新特蘭進攻藉這名近期狀態正佳的年輕射手冒起，可望今仗至少保持不敗。

賓福特防守先決

主隊賓福特本身並非一支擅長強攻的球隊，儘管主場有着不俗戰績，近6個次作東取得4勝2和，但球隊戰術風格更偏向於攻守平衡，甚至在控球率上，大部分賽事中處於較低水平，全季平均控球率僅為40.1%。賓福特慣用低位防守，封鎖中路，迫使對手從邊路進攻。而面對防守穩固的新特蘭，即使擁有主場優勢，賓福特也難以強行破門。馬高