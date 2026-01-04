意甲｜拿玻里「客勝」穩 兼顧波膽有「素」圍

足智彩球賽編號：FB1737

拉素 VS 拿玻里

Now638台今晚7:30直播

推介：讓球 [0/-0.5] 客勝

前曼聯孖寶中場麥湯米尼及前鋒海倫在意甲重獲新生，助拿玻里近期表現回勇，近5場聯賽錄得4勝1負佳績，並捧走意大利超級盃。適逢今輪作客攻力疲弱的拉素，主隊縱在數據上主場不敗率高，但今仗亦難有勝算。不妨追捧拿玻里，推介讓球客讓平手/半球「客勝」，波膽可選0:1或0:2。

拿玻里近期走勢凌厲，近6場各項賽事取得4勝1和1負，當中5場聯賽更錄得4勝1負，包括擊敗祖雲達斯及AC米蘭等強敵。值得一提的是，球隊在這5場聯賽中，有3仗作客錄得全勝，分別以1:0挫羅馬、2:0勝克雷莫納及1:0贏萊切，作客表現相當硬淨。數據顯示，拿玻里今季聯賽場均攻入1.5球，而近5仗更攻入8球，火力全開。

先後從曼聯來投的麥湯米尼及海倫，在拿玻里皆如獲新生。其中蘇格蘭中場麥湯米尼不只貢獻2入球3助攻，場上廣泛的覆蓋，及強悍的攔截能力，成為中場不可或缺的核心。至於一度被視為水貨的丹麥前鋒海倫，近5仗攻入3球重拾射門鞋，極善於一對一和門前把握。隨着海倫重拾信心，拿玻里的戰績亦穩步上揚，聯賽不但力追榜首米蘭雙雄，上月更在沙特阿拉伯舉行的意大利超級盃，先後擊敗AC米蘭和博洛尼亞等勁旅捧走獎盃，信心爆棚，難掩鋒芒。

拉素攻力退步

拉素今季聯賽主場戰績不俗，8戰錄得4勝3和1負，不敗率高達87.5%。然而球隊近期卻嚴重啞火，近5場聯賽僅錄得1勝3和1負，當中兩場主場賽事更顆粒無收，分別與克雷莫納及博洛尼亞互交白卷。拉素今季聯賽主場場均僅攻入1.63球，近5仗更只入3球，攻力暴跌，今仗面對強勢的拿玻里，實在難以看好，讓球客讓平手/半球「客勝」十分穩陣，扒冷亦可選波膽0:1或0:2。馬高