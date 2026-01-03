Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜人才滿瀉繼續無懼輪換 阿仙奴贏得穩

般尼茅夫 VS 阿仙奴
阿仙奴兵源充足，頻密賽程佔盡優勢，主帥阿迪達更可讓傷癒球員復出提升狀態，球隊越贏越輕鬆。前鋒約基利斯自11月傷癒後表現平平，但今仗面對近期防守鬆散的般尼茅夫，正是重拾射門鞋共領軍再次大勝的好時機。兵工廠作客對陣下游球隊，實力明顯佔優，今仗推介讓球客讓一球的「客勝」，波膽則可選擇0:2或0:3。

客軍阿仙奴今季投放資源增兵，成效在聖誕新年快車期完全展現。球隊近期越戰越勇，包括以4:1大勝阿士東維拉，近3仗不敗穩坐聯賽榜首。主帥阿迪達多次強調輪換的重要性，深厚的板凳讓他有本錢在密集賽程中作出調整，確保球員體力，同時維持強大競爭力。例如，加比爾捷西斯狀態回升，為前線提供了更多選擇；早前因傷缺陣的夏維斯亦已復出，中場大將迪格蘭賴斯今仗亦有望回歸，進一步增強兵工廠的中場實力。

阿仙奴以6,400萬英鎊高價從士砵亭簽入的前鋒約基利斯，自11月初因肌肉受傷缺陣以來，狀態一直未如理想，至今僅入5個聯賽入球，表現被指笨拙，信心明顯受挫。不過，今仗對手般尼茅夫防線漏洞百出，正好是這位瑞典國腳重拾射門信心的絕佳機會。般尼茅夫目前在聯賽榜排第15位，19場賽事已失掉35球，平均每場失1.84球，是英超防守最差的球隊之一。該隊近10場比賽未嘗一勝，狀態持續低迷。面對如此不堪一擊的後防，預料阿仙奴前線將獲得大量機會，作為球隊首席射手的約基利斯，絕對有望把握機會終結入球荒。

般尼茅夫有前無後

主隊般尼茅夫近期成績差劣，其有前無後的打法是致命傷。他們雖然具備一定攻擊力，但防守形同虛設，最近便曾以1:4大敗給賓福特。這種大開大合的風格，面對着善於控制比賽節奏、防守穩健的阿仙奴，可謂正中對方下懷。兵工廠是今季英超失球最少的球隊，僅失11球。此消彼長下，般尼茅夫今仗在主場恐怕只會敗得更難看。馬高

