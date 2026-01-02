意甲｜普利錫腳風順 A米贏波有「里」

足智彩球賽編號：FB1694

卡利亞里 VS AC米蘭

Now 638台周六凌晨3:45直播

推介：波膽0:1 & 0:2

AC米蘭近況甚佳，近15場聯賽錄得10勝5和不敗佳績，正向榜首之位進發。陣中核心基斯甸普利錫表現持續火熱，今季聯賽已入8球和錄得2次助攻，上仗對維羅納時更達成了個人意甲生涯50個入球的里程，其發揮將是A米取勝的關鍵。對手卡利亞里攻力疲弱，至今在聯賽只入19球，今場勢難越雷池半步。A米可望全取三分，推介波膽0:1及0:2。

AC米蘭今季表現脫胎換骨，一掃上季頹風，目前於意甲聯賽榜位居次席，大有機會問鼎冠軍。球隊近15場聯賽未嘗敗績，其中最近6戰取得4勝2和，合共攻入9球，火力全開。上仗A米以3:0大勝維羅納，基斯甸普利錫先開紀錄，新援尼干古更梅開二度，打破意甲入球荒，足證球隊上下狀態甚勇。AC米蘭目前只落後榜首的國際米蘭一分，為爭奪榜首位置，今仗必定精銳盡出，以強攻對手防線。此外，A米作客成績亦佳，近7場作客比賽未嘗一敗，今仗面對實力較弱的卡利亞里，穩操勝券。

前鋒基斯甸普利錫今季擔起AC米蘭進攻重責，這位美國球星今季在聯賽已經攻入8球，位列球隊神射手。除入球外，他亦為隊友創造了17次入球機會，並交出2個助攻，盡顯全能攻擊手的本色，而場均預期入球為0.57，極具威脅。上仗對維羅納，普利錫為球隊首開紀錄的同時，更寫下個人意甲生涯50個入球的里程碑。普利錫在2025年曾4度於意甲梅開二度，其狀態之佳，有目共睹，足以肩負起攻城拔寨的重任。

卡利亞里火力意甲尾2

相比之下，主隊卡利亞里今季攻力非常疲弱。17場聯賽中只入19球，場均入球僅1球左右。球隊的預期入球僅13.5，在20隊中排名尾2，攻勢缺乏實質威脅。陣中入球最多的球員是波里路和艾斯普薛圖，亦只分別攻入3球，卡利亞里要取得入球將會非常困難。馬高