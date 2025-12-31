Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

沙特職｜巴西孖寶着火 希拉爾贏兩粒小兒「科」

波盤王
更新時間：07:00 2025-12-31 HKT
發佈時間：07:00 2025-12-31 HKT

足智彩球賽編號：FB1654
艾科魯特 VS 希拉爾
香港時間周四凌晨1:30開賽
推介：讓球主客和 [-2] 和

希拉爾今夜作客對艾科魯特，有近期狀態着火的巴西孖寶馬爾甘和馬高斯里安納度撐起進攻，加上本身15連勝的佳績和場均2.7球的驚人火力，今仗勝望壓一。主隊艾科魯特近期5場聯賽不勝，場均失球高達2.4球。作客的希拉爾實力明顯佔優，淨勝兩球機會不低，不妨考慮讓球主客和的讓兩球「和」，有逾4倍分頭相當值博。

希拉爾近況可謂一時無兩，各賽豪取15連勝氣勢如虹。沙特職方面，希拉爾以10戰8勝2和的成績，位列次席直逼榜首的艾納斯，而近5場聯賽全勝，當中包括作客5:0大勝伊蒂法克，以及主場3：2力克艾卡利及。值得留意的是，希拉爾上場亞冠作客以1:0小勝沙迦，即使頻密賽程仍能保持穩定發揮。數據上，希拉爾聯賽場均入球高達2.7球，火力相當驚人，作客成績同樣出色，近4場作客聯賽取得3勝1和，當中3場勝仗都能攻入2球或以上，可見球隊的作客火力亦有保證。

希拉爾的巴西孖寶馬爾甘及馬高斯里安納度，是球隊近期取得佳績的功臣。翼鋒馬爾甘聯賽已經交出4個入球和4次助攻，是球隊的進攻核心，曾效力巴塞隆拿的他，除了擁有出色的個人突破能力外，傳送亦相當致命，今季已創造9次黃金機會。上場聯賽對卡赫利時，馬爾甘獨力射入一球再添一個助攻，協助球隊以3:2贏波。至於另一位年輕射手馬高斯里安納度，今季各賽上陣16場入11球，效率驚人。這對巴西孖寶今仗勢將繼續為艾科魯特的後防帶來極大威脅。

艾科魯特防線告急

主隊艾科魯特近況極頹，近5場聯賽全敗，當中4場更失2球或以上，防線錯漏百出。在10場聯賽中，艾科魯特共失了19球，場均失球達1.9球，是聯賽中失球第5多的球隊。艾科魯特今仗雖然有主場之利，但面對着火力全開的希拉爾，相信亦難以全身而退。從兩隊場均入球和失球看，希拉爾以兩球淨勝機會不俗。馬高

