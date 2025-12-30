Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超 | 阿仙奴板凳佔優 空中霸王侯命突「維」

波盤王
更新時間：18:01 2025-12-30 HKT
發佈時間：18:01 2025-12-30 HKT

阿仙奴兵力雄厚，輪流有球員挺身而出，頻密賽期下更見優勢。球隊防線有空中霸王加比爾馬加希斯強勢復出，勢於今晚英超前列大戰中，在主場痛擊主力缺陣的阿士東維拉，讓球開出主隊讓一球/球半亦不嫌多，「主勝」可放心捧。

阿仙奴板凳深度足 賽程越密越有優勢

排英超榜首的主隊阿仙奴，對上5場各賽錄4勝1和，就算聯賽盃8強於法定時間賽和水晶宮，最終仍憑互射12碼8:7順利晉級完成任務，士氣正盛。阿仙奴最強的地方是板凳極深，每場贏波的英雄皆不同，上周六聯賽有沉寂多時的馬田奧迪加特攻入今季開齋入球，領軍2:1力克白禮頓；而月中2:1險勝狼隊一役，則有養傷大半年的加比爾捷西斯於補時4分鐘力壓對手擺烏龍奠勝，可見兵工廠全隊充滿頂級球員，幾乎任何一位正選或後備球員，都有能力成為關鍵先生，快車期完全毋懼輪換。

加比爾馬 - 阿仙奴死球戰術重心


此外，阿仙奴今場大戰前迎來好消息，養傷個多月的中堅加比爾馬加希斯終於可以候命。這位巴西中堅的搶點能力，一向是兵工廠的死球戰術重心，上場擊敗白禮頓一役後備上陣短短19分鐘，已在一次角球攻勢中成功爭取頭槌攻門，可見其制空力在傷癒後仍有保證；配合聯賽共創造9次黃金機會屬英超第3多的死球專家迪格蘭賴斯，令球隊增添多一份入球瓣數。


排第3的阿士東維拉雖然各賽11連勝令人刮目相看，但上場作客2:1反勝車路士一役已見隱憂，上半場竟錄尷尬的零射門，雖然憑奧尼屈堅斯後備入替連下兩城反勝，但今場有主力右後衛馬迪卡殊，以及中場保巴卡卡馬拉停賽，倘再陷下風局面，領隊艾瑪利未必再有足夠棋子扭轉乾坤。讓球開出主隊讓一球/球半更添信心，一於直取「主勝」。

