英超 | 無般費反而掂 曼聯「狼」吞虎嚥

曼聯在隊長般奴費南迪斯缺陣的情況下，反而進攻節奏明快，加上奇兵柏德列多古轉打右翼令人驚喜，幾乎打破所有常規定律。紅魔今晚英超主場迎戰毫無生機的狼隊必再全取3分，半全場「主主」分頭合理，可作全日重心。



本輪前排第6的主隊曼聯，上場聯賽在中場主力兼隊長般奴費南迪斯養傷之下，主場以1:0力克紐卡素，是自22年3月以來首次在他缺陣下於聯賽獲勝。該仗轉打4後衛陣式的紅魔雖只得33%控球率，卻能造出4次中目標攻門，比對手還要多一次，足證組織爽快毫不拖沓。當中本是左翼衛的柏德列多古，改任右翼更成奇兵，除以一記左腳凌空窩利抽射奠勝外，更有3次中目標攻門，令人刮目相看。

本來主力倦勤、系統轉變及球員離開最佳位置，都屬不利因素，但曼聯一次過打破這3大迷思，可謂遇神殺神，今晚主場迎戰只得兩分屬英超史上18戰最低分的包尾大幡狼隊，贏波基本上無難度。惟客隊接連作客阿仙奴及利物浦兩支勁旅皆僅輸一球，有一定鬥志，寧取有1.85倍的半全場「主主」更穩陣。



加利李爾推介

半全場「主主」

Now622台周三凌晨4:15直播