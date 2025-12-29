意甲｜作客表現更佳 熱那亞勢不敗

足智彩球賽編號：FB1559

羅馬 VS 熱那亞

Now638台周二凌晨3:45直播

推介：讓球主客和 [+1] 客勝 & 半全場「主和」

熱那亞作客鬥志十足，加上迪羅斯回歸必有額外動力，爭勝心非同小可。該隊有右翼衛諾頓古菲於邊路助攻助守下，勢於今晚意甲作客攻力成疑的羅馬時可保不敗，受讓一球的讓球「客勝」可作全日重心，同時可小注有16倍的半全場「主和」。

雖然客軍熱那亞賽前排意甲第17，不過作客7戰8分屬意甲中游第13，遠征成績更好皆因經常取得入球，對上5場作客賽事收穫8記入球，絕對比其他護級隊高出一截。而季中走馬上任的熱那亞教練迪羅斯，是對手羅馬的傳奇「二王子」，不過去年9月被炒引發內亂，要勞煩本已退休的老帥雲尼亞里出山穩定局面，故今次迪帥首度重回奧林匹高球場要證明領軍能力，爭勝意慾必定高昂。

再者，熱那亞陣中的右翼衛諾頓古菲攻守兼備，球隊上次聯賽作客賽事，正是憑這位英格蘭U21歐國盃冠軍成員的尾段入球，助球隊2:1絕殺烏甸尼斯，加上今季聯賽場均1.3次成功盤扭及創造9次機會，兩項數據均屬全隊第3高，今場勢再成關鍵先生。

羅馬鋒線缺數胡人物

而排第4的主隊羅馬則攻力成疑，近5場各賽只入5球，當中又有兩場食白果，教練加斯柏連尼更公開批評聯賽只入1球的中鋒艾雲費格遜：「他的問題不僅是技術，他和部分新兵還未完全融入球隊的精神。」既然主隊攻力及士氣成疑，受讓一球的讓球「客勝」十分穩陣，加上主隊難尋奠勝人選，進取者可敲有16倍的半全場「主和」。加利李爾