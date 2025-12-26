英超 | 禾達美迪回勇 紐卡素征紅魔可輕鬆「過關」

紐卡素近年對賽往績佔優，加上副選實力已獲證明，無懼快車賽程。該隊有迅速復勇的中鋒禾達美迪領銜攻堅下，有力於今晚作客陣容不整的曼聯時贏至少兩球，讓球主客和讓一球的「客勝」十分值博，同場過關的「禾達美迪任何時間入球 & 紐卡素淨勝[2]球或以上」亦可兼顧。加利李爾

賽前排英超第11位的紐卡素，近5場各賽錄2勝2和1負走勢飄忽，上場聯賽在領先兩球下，下半場表現走樣而慘被車路士逼和。不過喜鵲近年對曼聯的往績卻十分穩定，不但上季雙殺對手，對上6次對戰更獲5勝1和，當中有4次可以贏兩球或以上，心理上未打先贏一仗。

快車期副選磨練喜見成效

陣容上，紐卡素因尼克普比及丹般恩等主力養傷，令一眾後備兵如蘭斯達爾及路易斯邁利等，近期獲不少上陣機會磨練，上周更以副選陣容於聯賽盃8強以2:1淘汰富咸晉級，可見球隊的傷患影響已逐漸減少。

同時，紐卡素中鋒禾達美迪及時復勇，亦令球隊的火力得以保證。這位德國中鋒自12月起陷入入球荒，本來已有踢殘跡象，月中作客新特蘭更擺烏龍而成為敗走東北打吡的罪人。猶幸尤尼韋沙本月中復出，正好減輕禾達美迪的重擔，而後者在聯賽盃小休後，上場對車路士馬上梅開二度重拾射門鞋。紐卡素鋒線有禾達美迪壓陣，再開殺戒可期。

至於排第7的主隊曼聯，陣容同樣因非國盃及傷病而削弱不少，但其副選兵比起喜鵲明顯有所不及。紅魔上場作客1:2負於阿士東維拉一役，換邊後只能爭取兩次禁區內射門，比起57分鐘就領先的維拉還要少一次，足證其後備入替球員的不濟，在快車頻密賽程下或成致命傷。再者，曼聯今場有隊長般奴費南迪斯因傷倦勤，組織質素及領導力再被削弱，疑慮太多實難支持。讓球主客和讓一球的「客勝」有4.85倍，分頭已十分和味，進取者不妨再小注有7倍的同場過關「禾達美迪任何時間入球 & 紐卡素淨勝[2]球或以上」，成功開出亦不足為奇。

加利李爾推介

讓球主客和 客[-1] 客勝

同場過關 「禾達美迪任何時間入球 & 紐卡素淨勝[2]球或以上」

Now621、611台周六凌晨4:00直播