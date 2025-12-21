Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

德甲｜卡尼劍指紀錄 拜仁讓3球照撐

波盤王
更新時間：08:00 2025-12-21 HKT
發佈時間：08:00 2025-12-21 HKT

足智彩球賽編號：FB1345
海登咸 VS 拜仁慕尼黑
Now639台周一凌晨0:30直播
推介：讓球主客和 [-3] 客勝

上輪聯賽遇輕微挫折的拜仁慕尼黑，級數超班加上進攻數據冠絕德甲，全無後顧之憂下反彈可期。該隊有入球如麻的哈利卡尼於前線繼續數胡，今晚德甲有力作客防線穿窿的海登咸時至少贏4球，讓球主客和讓3球的「客勝」亦無有怕，一於直取。

德甲一哥拜仁慕尼黑雖然賽前以6分領先次席的多蒙特，但考慮到下半季要在歐聯戰線搏殺，聯賽當然想盡早拉開領先差距。雖然拜仁上輪德甲意外賽和榜尾的緬恩斯，但14場攻入51球的超猛火力，及場均8.4次中目標攻門的銳利度，加上踢畢今仗即歇冬，絕對有力馬上反底。射手哈利卡尼繼續橫掃德甲，14場攻入18球固然是聯賽射手榜的領頭羊，更有望追逐羅拔利雲度夫斯基一季入41球的德甲紀錄，故今場勢必毫不留情繼續數胡。

海登咸遇強隊潰不成軍

至於排尾2的主隊海登咸，本輪前失30球屬德甲最多，又已直落17場各賽未能保持清白之身，防線形同虛設。再者，海登咸近5場曾0:3及0:6分別大敗於慕遜加柏及利華古遜腳下，遇強隊毫無鬥志可言，今晚迎戰德甲頂級的拜仁只能束手就擒。讓球主客和讓3球亦不嫌多，「客勝」直取無誤。加利李爾
 

