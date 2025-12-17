英聯盃｜曼城「雷」厲風行 捧齊兩波膽

足智彩球賽編號：FB1199

曼城 VS 賓福特

myTV Super周四凌晨3:30直播

推介：波膽2:0 & 3:0

曼城近況銳不可當，在各項賽事豪取5連勝，氣勢如虹，尤其主場出戰時更霸氣十足，今場面對近況低迷的賓福特，應可輕鬆晉級。中場球員雷恩達斯近期在聯賽失去正選席位，預料今仗將正選披甲定必傾力為球隊爭勝。曼城主勝已是囊中之物，加上保持不失的機會極高，波膽推介2:0和3:0。

曼城近況無懈可擊，近6戰共攻入16球，場均接近3球，火力驚人。藍月的主場戰績尤其恐怖，近10場主場贏足9場，伊蒂哈德球場已成客隊噩夢。在強大的主場氣勢下，賓福特要全身而退的機會近乎零。對上兩圈賽事，哥迪奧拿皆收起大部分在聯賽的正選球員，近期失去主力位置的雷恩達斯必定希望把握機會證明自己。根據數據，這名荷蘭國腳中場表現並不差，今季已創造6次機會並交出3個助攻，其創造力和把握力在今場已足以令曼城取得優勢。

賓福特近況持續不振，近5場僅得1勝，作客更是慘不忍睹，錄得4連敗之餘，合共只入1球，攻力疲弱，難寄攻破曼城的穩固防線，博2:0及3:0波膽應屬最佳範圍。馬高