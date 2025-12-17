洲際盃｜主宰中場有「法」 聖日耳門贏硬

足智彩球賽編號：FB1197

巴黎聖日耳門 VS 法林明高

國際足協洲際盃由上屆歐聯得主巴黎聖日耳門硬撼新鮮出爐自由盃和巴甲雙料冠軍法林明高，PSG中場核心域天拿今季表現光芒四射，聯賽暫以6個助攻成為球隊助攻王，在其超過9成的傳球成功率下，必令對手難以阻擋，讓球盤主讓半球/一球，「主勝」值捧。

巴黎聖日耳門作為應屆歐聯冠軍，實力毋庸置疑，球隊近況亦相當出色，近16場各賽取得10勝4和僅2負的佳績，最近6場比賽更轟入16球，火力全開，狀態漸入佳境。雖然球隊在今夏的新制世冠盃決賽意外落敗，但該仗的遺憾正成為今場爭勝額外動力，球員們決心要把握機會，力爭成為史上首隊贏得國際足協洲際盃的法國球隊。

年僅25歲的域天拿，已然是PSG陣中不可或缺的中場發動機，這位葡萄牙國腳今季聯賽已創造21次入球機會，並交出6個助攻，創造力驚人。其傳球能力更是頂級，以94%的短傳成功率冠絕法甲，連長傳成功率都有76%，完全主宰着球隊的進攻節奏。再者，域天拿在場上的覆蓋範圍極廣，參與度極高，今季他已錄得143次奪回球權及75次成功攔截，完美地詮釋了全能中場特質，對球隊的影響力極大。有其壓陣，PSG今仗可在全面控制比賽下穩勝。

域天拿無可取代

而法林明高絕非善男信女，球隊近期戰績彪炳，近13場比賽只輸過1場，更勇奪南美自由盃冠軍，狀態處於頂峰。不過，球隊在球員級數及比賽水平上，始終與PSG有一段距離。聖日耳門陣中粒粒皆星，長期在歐洲頂級的法甲及歐聯賽場洗禮，在硬實力上，兩隊始終有無法彌補的差距。預料聖日耳門在中立場亦有壓倒性優勢，讓球盤開出主隊只少讓半球/一球，一於直取「主勝」。馬高