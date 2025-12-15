西甲｜主場城池堅固 華歷簡奴細盤穩
更新時間：10:00 2025-12-15 HKT
足智彩球賽編號：FB1127
華歷簡奴 VS 貝迪斯
Now632台周二凌晨4:00直播
推介：入球大細[2.5] 細
主場攻弱守強的華歷簡奴，而對勁旅總是韌力十足，地頭出擊必以穩陣為主，在鬥志十足的隊長柏拉桑中場積極走動下，今晚西甲或有力抵擋客軍貝迪斯火力，入球大細2.5球的「細」屬合理之選。
排西甲第12位的主隊華歷簡奴，今季主場6戰共入4球及失4球均屬聯賽最少，攻弱守強味道極濃。實際上，華歷簡奴今季主場的確有代表作，包括1:1與巴塞隆拿握手言和，上月亦成功悶和皇家馬德里，足證只要球隊作東一心只求不失，其實頗有把握。
而華歷簡奴中場有柏拉桑領軍，更有利克制對手，皆因這位30歲的隊長不但是精神支柱，中場不能量化的走動更十分重要。始終客軍貝迪斯近5場各賽狂轟14球，不過聯賽作客2勝5和，攻力未必次次能全力輸出，故此預料主隊在體能及心理上都較可克制對手，入球「細」盤可放心捧。
加利李爾
