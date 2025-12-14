Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

法甲｜法甲榜首「尼」料 朗斯「主勝」穩開

波盤王
更新時間：08:00 2025-12-14 HKT
發佈時間：08:00 2025-12-14 HKT

足智彩球賽編號：FB1119
朗斯 VS 尼斯
Now 643台周一凌晨0:15直播
推介：讓球主客和 [-1] 主勝

朗斯氣勢如虹，今季可謂脫胎換骨，主場更7戰6捷勝率極高。靈魂人物翼鋒泰奧雲以其出色的創造力和穩定的發揮，屢次率軍破敵。相反對手尼斯近期正值頹勢，讓球主客和讓一球的「主勝」機會高唱入雲。

朗斯本輪前力壓巴黎聖日耳門高居法甲榜首絕非偶然，15戰錄11勝1和3負勝率驚人，主場表現尤為突出，7次坐陣主場，除首輪一球負於里昂外，其後6仗全勝，包括馬賽、里爾、史特拉斯堡等實力分子皆在此敗走。7場入14球而僅失4球，場均入2球而失球不足0.6球，攻強守穩。此外，球隊的組織力極強，累積全聯賽最多的59次黃金機會冠絕群雄。

朗斯的進攻核心泰奧雲今季貢獻了4個入球和2個助攻，預期助攻值高達3.7，位列全隊之冠，而每90分鐘的預期入球加預期助攻值更高達0.76，顯示其製造入球的穩定性和效率。泰奧雲的創造力亦毋容置疑，他不僅創造了33次射門機會，在進攻三區內的接應次數和進攻至對方禁區的次數兩項數據上，更分別排名聯賽第3和第1，充分展現其穿透力和跑動威脅。面對信心盡失、8場不勝的尼斯，擁有如此強大火力的朗斯，在主場淨勝一球以上的能力絕對值得信賴。馬高

